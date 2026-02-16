Kena: Scars of Kosmora è un gioco più grande grazie alla collaborazione con Sony, dice Ember Lab

Josh Grier, co-fondatore di Ember Lab, è intervenuto sul blog ufficiale di PlayStation per presentare Kena: Scars of Kosmora e riferire anche come la collaborazione stretta con Sony abbia consentito al team di crescere e al gioco di diventare più grande e avanzato.

In effetti, la presentazione di Kena: Scars of Kosmora è stata di uno degli annunci più importanti e apprezzati del recente State of Play, a dimostrazione del successo raggiunto dal team con il primo Kena: Bridge of Spirits, e già dal trailer sembra essere un gioco più grosso e ricco del capostipite.

Ember Lab è un team indipendente, ma evidentemente ha stretto una collaborazione importante con PlayStation per la produzione del nuovo gioco, così come aveva fatto anche con il precedente, pur non trattandosi di un first party né di un'esclusiva.