1348 Ex Voto, un video ci porta dietro le quinte con Alby Baldwin e Jennifer English

Sedleo e Dear Villagers hanno pubblicato un video che ci porta dietro le quinte di 1348 Ex Voto con le attrici che interpretano nel gioco i personaggi di Aeta e Bianca, ovverosia Alby Baldwin e Jennifer English.

"Aeta fa parte di una famiglia nobile, mentre Bianca lavora nel castello: sono cresciute insieme", hanno raccontato nel filmato Alby e Jennifer, parlando poi di come entrambe condividano una certa visione romantica della vita e del mondo.

"La complessità della loro relazione è una delle cose che amo di più", ha detto la English, spiegando come la storia di 1348 Ex Voto non sia lineare né rassicurante, con Aeta e Bianca che sfidano insieme le convenzioni e i codici stessi della cavalleria.

Le attrici hanno parlato quindi di come il gioco cerchi di rappresentare la sua ambientazione storica in maniera fedele, con il performance capture ad aggiungere ulteriore spessore all'esperienza e dettagli come i capelli "a scodella" di Aeta.