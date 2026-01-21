L'action adventure italiano 1348 Ex Voto ha una data di uscita su PS5 e PC, cancella la versione Xbox Series

Invece, la versione Xbox Series X|S è stata cancellata . Il team spiega che la scelta è stata presa "per concentrare gli sforzi dello studio nel garantire la migliore esperienza possibile su PC e PlayStation".

Dear Villagers e gli sviluppatori italiani di Sedleo hanno annunciato la data di uscita di 1348 Ex Voto . L'action‑adventure ambientato nell'Italia medievale arriverà il 12 marzo su PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store) al prezzo di 24,99 dollari. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto.

Un'avventura in uno dei periodi storici più oscuri per l'Italia

Presentato la scorsa estate al Future Games Show della Gamescom, 1348 Ex Voto è un action‑adventure cinematografico ambientato in un'Italia medievale allo sbando. La protagonista è Aeta, una giovane nobile addestrata per diventare cavaliere, costretta a mettersi in viaggio dopo il saccheggio del suo villaggio. Durante l'attacco è scomparsa Bianca, la persona a lei più cara: ritrovarla diventa la sua unica missione. Il viaggio la porterà ad attraversare un Paese devastato da pestilenze, violenza e fanatismi religiosi, in uno dei momenti più bui della nostra storia.

Il viaggio attraversa un'Italia ferita ma spettacolare: villaggi medievali, castelli, montagne dell'Appennino, fino ai resti dell'antica Roma, tra combattimenti, esplorazione e piccoli tesori nascosti. L'avventura di Aeta si sviluppa in terza persona, con un forte focus sul combattimento ispirato alle Historical European Martial Arts (HEMA) ricreate in maniera realistico grazie ad attori specializzati in performance capture, che danno peso e ritmo agli scontri. Nei duelli è possibile alternare stili a una o due mani e di ampliare il proprio arsenale di mosse trovando manuali e componenti per personalizzare la spada della protagonista.