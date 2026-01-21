Enshrouded ha un periodo d'uscita dall'Accesso Anticipato e arriverà anche su Xbox Series X e S e PlayStation 5

Lo sviluppatore Keen Games ha annunciato che il gioco di ruolo survival cooperativo Enshrouded , lascerà l'Accesso Anticipato questo autunno , arrivando contemporaneamente anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Questa primavera sarà pubblicato un ultimo aggiornamento maggiore con nuovi contenuti, che includerà l'Adventure Sharing e vari miglioramenti. Enshrouded è stato lanciato in Accesso Anticipato, solo su PC il 24 gennaio 2024.

Numeri eccellenti

Contestualmente, Keen Games ha svelato anche i numeri fatti dal gioco finora. I giocatori hanno passato in Enshrouded ben 20.901 anni, hanno raccolto 1,3 miliardi di piante, hanno ammaestrato 6 milioni di animali e hanno piazzato 1,3 miliardi di blocchi d'acqua qua e là. Ancora più importante è però il dato relativo alla diffusione: si parla di più di 5 milioni di giocatori. Un grande successo, quindi, considerando che non parliamo di una produzione faraonica.

I numeri di Enshrouded

Keen Games ha anche delineato la roadmap di Enshrouded per il 2026, tracciando un percorso che porterà il gioco dall'evoluzione dell'accesso anticipato fino al lancio completo della versione 1.0, previsto per l'autunno dello stesso anno. Il successo iniziale del titolo ha permesso al team non solo di consolidare le basi del progetto, ma anche di espandere in modo significativo la sua visione originale.

Il calendario con le novità in arrivo per Enshrouded

Parlando della versione 0.8, come già detto prevista per questa primavera, è stato svelato che sarà introdotto l'Adventure Sharing - Versione 1, una nuova funzionalità che consentirà ai giocatori di condividere il proprio mondo con la community, così da aprire la strada a esperienze più collaborative e creative. Inoltre, il gioco sarà completamente rifinito, tra miglioramenti complessivi, un bilanciamento più accurato delle meccaniche, comprese quelle di combattimento e tanti bug corretti, per rendere l'esperienza ancora più stabile.