Fortnite presto avrà un crossover con la serie TV The Office

Fortnite ci ha ormai abituati a crossover di ogni tipo, dai videogiochi ai film, passando per manga e anime. Tuttavia, pochi si sarebbero aspettati una collaborazione con la celebre serie TV The Office (versione USA), che potrebbe rivelarsi una delle più stravaganti di sempre.
Epic Games non ha ancora annunciato ufficialmente il crossover, ma ha pubblicato su X una foto di barbabietole, coltivate dal personaggio Dwight Schrute, accompagnata dal messaggio "Builds. Beets. Battle Royale". Il riferimento è alla celebre scena dell'episodio della terza stagione "Product Recall" ("Fumetti Scabrosi" in italiano), in cui Jim Halpert si traveste da Dwight e lo manda in tilt imitando la battuta: "Bears, beets, Battlestar Galactica." ("Orsi. Rape. Battlestar Galactica" nella versione italiana).
In arrivo le skin di Michael e Dwight?
Oltre ai chiari indizi lasciati dai social di Fortnite, negli ultimi giorni diversi leaker della scena del battle royale di Epic Games hanno anticipato la collaborazione. Secondo Shiina, per l'occasione dovrebbero arrivare le skin di Michael Scott e Dwight Schrute, due personaggi principali della serie TV. A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali da Epic Games.
Per chi non la conoscesse, The Office è una sitcom mockumentary andata in onda dal 2005 al 2013, ambientata negli uffici della Dunder Mifflin, una fittizia azienda di carta della Pennsylvania. Con humor secco e spesso imbarazzante racconta le dinamiche quotidiane tra colleghi guidati dall'imprevedibile e ingenuo Michael Scott (Steve Carell). La serie alterna situazioni assurde e momenti sorprendentemente emotivi, diventando un vero cult della comicità moderna.