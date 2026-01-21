Fortnite presto avrà un crossover con la serie TV The Office

Fortnite ci ha ormai abituati a crossover di ogni tipo, dai videogiochi ai film, passando per manga e anime. Tuttavia, pochi si sarebbero aspettati una collaborazione con la celebre serie TV The Office (versione USA), che potrebbe rivelarsi una delle più stravaganti di sempre.

Epic Games non ha ancora annunciato ufficialmente il crossover, ma ha pubblicato su X una foto di barbabietole, coltivate dal personaggio Dwight Schrute, accompagnata dal messaggio "Builds. Beets. Battle Royale". Il riferimento è alla celebre scena dell'episodio della terza stagione "Product Recall" ("Fumetti Scabrosi" in italiano), in cui Jim Halpert si traveste da Dwight e lo manda in tilt imitando la battuta: "Bears, beets, Battlestar Galactica." ("Orsi. Rape. Battlestar Galactica" nella versione italiana).