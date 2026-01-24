Un leak di Fortnite svela le skin di Michael e Dwight di The Office e citazioni alla serie TV

Epic Games non ha fatto in tempo a confermare ufficialmente il crossover tra Fortnite e The Office , che in rete è già trapelato un filmato con le skin di Michael Scott (Steve Carell) e Dwight Schrute (Rainn Wilson) , due dei personaggi più iconici della celebre sitcom statunitense.

Un crossover ricco di riferimenti agli episodi della serie TV

Per Dwight, ad esempio, sono presenti sia il completo con giacca sia quello con camicia a maniche corte. In entrambi i casi è possibile equipaggiarlo con la maschera strappata dal manichino utilizzato nelle esercitazioni di RCP, un chiaro riferimento all'episodio "Stress Relief" della Stagione 5.

Michael, oltre alla skin standard, dispone di una variante con occhiali da sole e della versione "Date Mike", l'alter ego rumoroso e goffo apparso nell'episodio "Happy Hour" della Stagione 6.

Dal filmato emergono anche numerosi oggetti cosmetici che citano vari episodi della serie: il manichino senza faccia per la RCP sopracitato e la tazza "World's Best Boss" come zaini, il premio Dundie e una scopa come picconi, la Mega Stazione di Dwight (tre scrivanie collegate) come aliante e persino il ballo dell'agente segreto Michael Scarn come emote.

A questo punto non resta che attendere l'annuncio ufficiale di Epic Games per scoprire quando il crossover con The Office sarà disponibile in Fortnite.