Il crossover tra Fortnite e Honkai: Star Rail ha una data di uscita ufficiale, confermati i personaggi in arrivo

Dopo il teaser dei giorni scorsi, Epic Games e HoYoverse hanno ufficializzato il crossover tra Fortnite e Honkai: Star Rail.

La collaborazione sarà disponibile dal 26 febbraio e porterà sull'Isola della Battaglia Reale Kafka e Blade, due figure chiave degli Stellaron Hunter, una delle misteriosi fazioni che agiscono nello sconfinato universo del JRPG free-to-play e che rivestono un ruolo particolarmente importante nella trama principale.