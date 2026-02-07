0

Il crossover tra Fortnite e Honkai: Star Rail ha una data di uscita ufficiale, confermati i personaggi in arrivo

Il crossover Fortnite x Honkai: Star Rail arriva il 26 febbraio con Kafka e Blade, nuovi cosmetici e un outfit bonus di Blade per chi scarica Honkai: Star Rail da Epic Games Store e partecipa all'evento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/02/2026
Kafka e Blade in Fortnite
Dopo il teaser dei giorni scorsi, Epic Games e HoYoverse hanno ufficializzato il crossover tra Fortnite e Honkai: Star Rail.

La collaborazione sarà disponibile dal 26 febbraio e porterà sull'Isola della Battaglia Reale Kafka e Blade, due figure chiave degli Stellaron Hunter, una delle misteriosi fazioni che agiscono nello sconfinato universo del JRPG free-to-play e che rivestono un ruolo particolarmente importante nella trama principale.

L'outfit di Blade si potrà ottenere gratuitamente

I personaggi arriveranno nel negozio interno di Fortnite, insieme a zaini, picconi e altri elementi cosmetici a tema. Tutti i contenuti saranno utilizzabili anche nelle varianti LEGO, per essere impiegati in LEGO Fortnite.

Durante il periodo dell'evento, i giocatori idonei che scaricheranno Honkai: Star Rail tramite l'Epic Games Store e parteciperanno alle attività previste riceveranno inoltre l'outfit di Blade come ricompensa all'interno di Fortnite. Ulteriori dettagli sull'iniziati verranno condivisi nei prossimi giorni.

Honkai: Star Rail svela la data di uscita della versione 4.0, con Planarcadia, nuovi personaggi e tanti regali Honkai: Star Rail svela la data di uscita della versione 4.0, con Planarcadia, nuovi personaggi e tanti regali

L'annuncio del crossover arriva in concomitanza con la presentazione della versione 4.0 di Honkai: Star Rail, un aggiornamento di grande portata che aprirà un nuovo capitolo della storia, porterà i giocatori sul pianeta Planarcadia e introdurrà nuove meccaniche e personaggi grazie alla nuova classe dell'Elation.

