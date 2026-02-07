Il crossover tra Fortnite e Honkai: Star Rail ha una data di uscita ufficiale, confermati i personaggi in arrivo

Dopo il teaser dei giorni scorsi, Epic Games e HoYoverse hanno ufficializzato il crossover tra Fortnite e Honkai: Star Rail.
La collaborazione sarà disponibile dal 26 febbraio e porterà sull'Isola della Battaglia Reale Kafka e Blade, due figure chiave degli Stellaron Hunter, una delle misteriosi fazioni che agiscono nello sconfinato universo del JRPG free-to-play e che rivestono un ruolo particolarmente importante nella trama principale.
L'outfit di Blade si potrà ottenere gratuitamente
I personaggi arriveranno nel negozio interno di Fortnite, insieme a zaini, picconi e altri elementi cosmetici a tema. Tutti i contenuti saranno utilizzabili anche nelle varianti LEGO, per essere impiegati in LEGO Fortnite.
Durante il periodo dell'evento, i giocatori idonei che scaricheranno Honkai: Star Rail tramite l'Epic Games Store e parteciperanno alle attività previste riceveranno inoltre l'outfit di Blade come ricompensa all'interno di Fortnite. Ulteriori dettagli sull'iniziati verranno condivisi nei prossimi giorni.
L'annuncio del crossover arriva in concomitanza con la presentazione della versione 4.0 di Honkai: Star Rail, un aggiornamento di grande portata che aprirà un nuovo capitolo della storia, porterà i giocatori sul pianeta Planarcadia e introdurrà nuove meccaniche e personaggi grazie alla nuova classe dell'Elation.