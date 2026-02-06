Honkai: Star Rail svela la data di uscita della versione 4.0, con Planarcadia, nuovi personaggi e tanti regali

Intitolata "No Aha at Full Moon", la patch sarà disponibile dal 13 febbraio su tutte le piattaforme. In occasione dell'annuncio, sono stati condivisi anche nuovi codici promozionali che offrono 300 Stellar Jade e altre risorse utili:

Il team di HoYoverse ha presentato oggi la versione 4.0 di Honkai: Star Rail , un aggiornamento imponente che introduce Planarcadia , la nuova tappa dell'Astral Express e teatro di un nuovo arco narrativo ricco di personaggi, sfide e sorprese.

Nuovi personaggi e storie

La versione 4.0 porta l'Astral Express a Planarcadia, un mondo che un tempo era letteralmente una tela piatta e che, dopo l'intervento dell'IPC, si è risvegliato trasformandosi in una metropoli vivace e votata allo spettacolo. Per l'equipaggio è un ritorno significativo: qui è cresciuta Himeko e da qui l'Express ripartì quindici anni prima degli eventi del gioco. Il fulcro della storia è però il Phantasmoon Games, una competizione senza regole in cui vince chi riesce ad attirare più attenzione del pubblico. Il premio è enorme: un incontro con Aha e la possibilità di diventare un Aeon per un minuto. Per questo tutte le grandi fazioni dell'universo convergono su Planarcadia: l'Astral Express, l'IPC, i Masked Fools, l'Alleanza Xianzhou e persino gli Stellaron Hunters.

Planarcadia introduce nuove meccaniche di combattimento che si attivano quando in squadra sono presenti personaggi del nuovo Path of Elation o quando si affrontano nemici speciali. In questi casi si accumulano Punchline, una sorta di "interesse del pubblico". Quando il valore raggiunge il picco, entra in scena Aha con l'Aha Instant, durante il quale i personaggi dell'Elation scatenano abilità potenziate in sequenza. Più Punchline si accumulano, più gli effetti diventano devastanti. Al termine, i personaggi ottengono un buff personale chiamato Certified Banger, che aggiunge ulteriori bonus strategici.

A questo proposito, la versione 4.0 introduce due nuovi personaggi 5 stelle dell'Elation. Yao Guang, generale e veggente dell'Alleanza Xianzhou, capace di aumentare la generazione di Punchline, indebolire i nemici e attivare immediatamente un Aha Instant con la sua Ultimate. Il suo buff finale permette agli alleati di infliggere danni aggiuntivi. Sparxie, star delle dirette di Planarcadia e "sosia" di Sparkle, combatte come se fosse in livestream: consumare Skill Points le permette di ottenere Punchline e potenziamenti, mentre durante l'Aha Instant scatena un attacco ad area a rimbalzo. Nel suo stato potenziato, ogni "regalo" della live infligge danni extra.

Oltre ai due nuovi personaggi, i banner della 4.0 includeranno anche Black Swan, Evernight e Hysilens nella prima metà, mentre Sparkle, Cerydra e Rappa arriveranno nella seconda. Black Swan e Sparkle riceveranno inoltre potenziamenti. All'uscita della versione, i giocatori riceveranno 20 pull gratuite e un nuovo costume per Ruan Mei. L'evento dedicato a Yao Guang offrirà inoltre 1.600 Stellar Jade. Durante la patch arriveranno anche nuovi Outfit, accessori e un selettore gratuito di un personaggio 5 stelle limitato, a scelta tra: Jing Yuan, Kafka, Dan Heng • Imbibitor Lunae, Jingliu, Sparkle, Acheron o Aventurine.