Super Mario Galaxy - Il Film ha ancora due personaggi interessanti da svelare

Cosa ha detto Pratt su Super Mario Galaxy - Il Film

Pratt, parlando con GamesRadar+, ha affermato: "Oh, sì, ci sono", quando gli è stato chiesto se ci saranno altri personaggi da scoprire nel film. "Non mi è permesso di dire chi sono, ma sì, c'è qualcosa di incredibile... Be', penso che alcuni siano stati mostrati nel trailer - Rosalinda, Bowser Jr. - e poi c'è anche un altro paio che non sono nel trailer e che dovrebbero entusiasmare il pubblico".

Rosalinda in Super Mario Galaxy - Il Film

In Super Mario Galaxy - Il Film vedremo il ritorno della Principessa Peach, del già citato Bowser, di Luigi e ovviamente Mario. Difficile dire però chi altro potrebbe essere presente, visto che Rosalinda e Bowser Jr. sembrano già destinati a rubare la scena.

Che uno possa essere Yoshi, che era emerso tramite dei biscotti?