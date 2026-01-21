Super Mario Galaxy - Il Film ha ancora due personaggi interessanti da svelare

Super Mario Galaxy - Il Film introdurrà nuovi personaggi della saga di Nintendo all'interno dell'universo cinematografico di Illumination. Sappiamo già ad esempio, grazie ai precedenti trailer, che vedremo Bowser Jr. (che vuole salvare il padre imprigionato alla fine del primo film) e Rosalinda.
Pare però che ci saranno anche altri personaggi interessanti nel film: ad anticiparlo è Chris Pratt, doppiatore inglese di Mario.
Cosa ha detto Pratt su Super Mario Galaxy - Il Film
Pratt, parlando con GamesRadar+, ha affermato: "Oh, sì, ci sono", quando gli è stato chiesto se ci saranno altri personaggi da scoprire nel film. "Non mi è permesso di dire chi sono, ma sì, c'è qualcosa di incredibile... Be', penso che alcuni siano stati mostrati nel trailer - Rosalinda, Bowser Jr. - e poi c'è anche un altro paio che non sono nel trailer e che dovrebbero entusiasmare il pubblico".
In Super Mario Galaxy - Il Film vedremo il ritorno della Principessa Peach, del già citato Bowser, di Luigi e ovviamente Mario. Difficile dire però chi altro potrebbe essere presente, visto che Rosalinda e Bowser Jr. sembrano già destinati a rubare la scena.
Che uno possa essere Yoshi, che era emerso tramite dei biscotti?