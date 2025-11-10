Le prime immagini di Yoshi nel film di Super Mario Galaxy e il debutto di Bowser Jr. svelati… da dei biscotti

Super Mario Galaxy - Il Film arriverà nelle sale solo ad aprile, ma la macchina del merchandising è già in moto.
Tra i primi prodotti avvistati c'è una confezione di biscotti a tema realizzata da Pillsbury, celebre marchio statunitense, che potrebbe aver rivelato in anteprima il design di Yoshi e forse anche la presenza di Bowser Jr..
Uno Yoshi leggermente differente da quello dei videogiochi
La presenza dell'allegro dinosauro di Nintendo era già praticamente confermata da una scena nel precedente Super Mario - Il Film. Tuttavia, la confezione di questi biscotti a forma di uova di Yoshi (visibili nelle immagini qui sotto) potrebbe offrirci uno sguardo esclusivo alla sua versione cinematografica.
A prima vista, il design è molto simile a quello dei videogiochi. Ma c'è un dettaglio curioso: nei giochi, Yoshi ha occhi completamente neri o blu. Nella confezione Pillsbury, invece, le pupille sono nere e circondate da delle iridi di un blu più chiaro. Una variazione sottile, ma sufficiente a suggerire che si tratti di un'immagine originale e non di un semplice render dei videogiochi riciclato.
Sul retro della confezione, gli osservatori più attenti hanno notato un altro dettaglio intrigante: nell'angolo in alto a sinistra compare un graffito verde che ricorda il volto di Bowser Jr., il pestifero figlio di Bowser. Finora la sua presenza nel film non era mai stata confermata né suggerita, rendendo questo indizio particolarmente interessante.
Naturalmente, è bene prendere tutto con cautela. Le immagini potrebbero essere dei falsi ben elaborati. Inoltre, anche se vere, quelle di Yoshi potrebbero essere provvisorie e non del tutto rappresentative del design finale del personaggio, mentre il riferimento a Bowser Jr. potrebbe essere solo un simpatico omaggio, senza implicazioni narrative. In ogni caso, con l'uscita del film prevista tra pochi mesi, è probabile che un nuovo trailer arrivi presto e potrebbe fugare ogni dubbio.