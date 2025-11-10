Gran Turismo 7 accoglie Polestar 5, un'auto elettrica ad alte prestazioni

La casa svedese Polestar, che produce auto elettriche ad alte prestazioni, ha annunciato l'arrivo della nuova Polestar 5 in Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5 . La vettura è stata presentata in anteprima mondiale durante l'evento GT World Series di Los Angeles e sarà disponibile nel gioco a partire da dicembre 2025.

Una collaborazione strettissima

Per realizzare la sua controparte digitale, Polestar ha lavorato fianco a fianco con Polyphony Digital, uno dei PlayStation Studios. La collaborazione è stata particolarmente stretta: entrambe le aziende hanno aperto le porte dei propri centri di sviluppo, consentendo ai rispettivi team di condividere competenze, dati e strumenti per ottenere una rappresentazione virtuale della Polestar 5 estremamente accurata.

Il creatore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha commentato: "Sono sempre rimasto affascinato dalle vetture Polestar per il loro design innovativo, essenziale ed elegante. Lavorare con loro per portare la Polestar 5 su Gran Turismo è stato entusiasmante. È la nostra prima collaborazione, ma l'esperienza è stata eccellente. Il team Polestar ha curato con grande attenzione la sensazione di guida, e sono certo che i giocatori apprezzeranno la precisione e il piacere di guidarla in GT7."

La fedeltà della simulazione è frutto anche della collaborazione con il pilota professionista e sim-racer Igor Fraga, noto per i suoi successi con Gran Turismo. Fraga ha avuto accesso esclusivo ai prototipi reali di Polestar 5 e ha lavorato con gli ingegneri di ricerca e sviluppo in Svezia, prima di effettuare la validazione finale sul celebre circuito di Brands Hatch, nel Regno Unito.

I tecnici di Polyphony Digital hanno poi integrato nel motore di simulazione i dati raccolti durante i test reali, ottenendo un modello digitale in cui comportamento e dinamica del veicolo corrispondono quasi perfettamente alla realtà. Con il pilota giusto, i tempi sul giro nel gioco e su pista risultano infatti sorprendentemente simili.

Il responsabile delle dinamiche di guida di Polestar, Joakim Rydholm, ha aggiunto: "Collaborare con il team di Gran Turismo per rendere la sensazione di guida della Polestar 5 digitale il più fedele possibile all'esperienza reale è stato un passaggio cruciale per noi. Il risultato è un'auto virtuale che riproduce al 100% la dinamica della vettura fisica, offrendo ai giocatori un'esperienza autentica e coinvolgente."

La Polestar 5 sarà inserita in Gran Turismo 7 con un aggiornamento gratuito disponibile a partire da dicembre 2025. Per celebrare l'arrivo della vettura, verrà organizzato un evento speciale di time trial dedicato a Polestar. Il vincitore riceverà come premio un viaggio esclusivo a Fukuoka, in Giappone, per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025.

Infine, per chi desidera scoprire il dietro le quinte di questa collaborazione, Polestar pubblicherà sul proprio canale YouTube un documentario che racconta l'incontro tra la versione reale e quella digitale della Polestar 5, in concomitanza con il lancio dell'evento nel gioco.