Gran Turismo 7 svela la data di uscita dell'update gratis Spec III e del DLC a pagamento Power Pack

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato tramite il PlayStation Blog la data di uscita dell'atteso aggiornamento Spec III (versione 1.65) e dell'espansione a pagamento Power Pack di Gran Turismo 7.
Entrambi i contenuti saranno disponibili dal 4 dicembre alle ore 09:00 italiane. L'update sarà gratuito per tutti i giocatori, mentre il DLC sarà esclusivo per PS5 e avrà un prezzo di 29,99 dollari sul PlayStation Store.
Le novità di Spec 3 e del DLC Power Pack
Facciamo una panoramica delle novità in arrivo, partendo dall'aggiornamento 1.65, Spec III. Tra i contenuti di spicco troviamo otto nuove vetture, tra cui la Ferrari 296 GT3 '23, la Fiat Panda e la Mitsubishi FTO GP Version R '97, oltre a due nuovi circuiti, Yas Marina e Gilles Villeneuve.
In aggiunta, vengono introdotti gli pneumatici Dunlop, il livello collezionista viene innalzato da 50 a 70, e le sfide settimanali si arricchiscono con le modalità "Sfida Missione" e "Prova a tempo". Sono previsti anche nuovi scenari per Scapes e diversi eventi aggiuntivi nei "Circuiti mondiali":
- European Sunday Cup 400: Circuito per il motociclismo di Goodwood
- Sfida FF giapponese: Autodromo Blue Moon Bay - Infield A
- Nissan GT-R Cup: Circuito Gilles Villeneuve
- Sfida circuito Ferrari: Circuito Yas Marina
- World Touring Car 800: Circuito Yas Marina
- Super Formula: Circuito Gilles Villeneuve
- Serie di prototipi Gr.1: Circuito Yas Marina
Il DLC Power Pack amplia ulteriormente l'esperienza con sei auto esclusive, messe a punto appositamente per Gran Turismo, e una nuova modalità omonima ispirata alle corse reali. Questa modalità propone un'ampia varietà di sfide motoristiche: dai formati che riproducono un intero weekend di allenamento alle prove di qualificazione per la gara principale, fino a cinquanta nuovi eventi suddivisi in venti categorie tematiche, tra cui le iconiche corse di 24 ore.
Inoltre, il pacchetto introduce l'intelligenza artificiale Gran Turismo Sophy 3.0 per i nuovi eventi e include un bonus di cinque milioni di crediti di gioco, un valore significativo se si considera che sul PlayStation Store due milioni di crediti hanno un prezzo di 19,99 euro.