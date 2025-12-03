Gran Turismo 7 svela la data di uscita dell'update gratis Spec III e del DLC a pagamento Power Pack

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato tramite il PlayStation Blog la data di uscita dell'atteso aggiornamento Spec III (versione 1.65) e dell'espansione a pagamento Power Pack di Gran Turismo 7.

Entrambi i contenuti saranno disponibili dal 4 dicembre alle ore 09:00 italiane. L'update sarà gratuito per tutti i giocatori, mentre il DLC sarà esclusivo per PS5 e avrà un prezzo di 29,99 dollari sul PlayStation Store.