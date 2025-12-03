0

Gran Turismo 7 svela la data di uscita dell'update gratis Spec III e del DLC a pagamento Power Pack

Gran Turismo 7 si arricchisce con l'update gratuito Spec III e il DLC Power Pack, tra nuove auto, circuiti, eventi e l'IA Sophy 3.0.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/12/2025
La Ferrari 296 GT3 ’23 in Gran Turismo 7
Sony e Polyphony Digital hanno annunciato tramite il PlayStation Blog la data di uscita dell'atteso aggiornamento Spec III (versione 1.65) e dell'espansione a pagamento Power Pack di Gran Turismo 7.

Entrambi i contenuti saranno disponibili dal 4 dicembre alle ore 09:00 italiane. L'update sarà gratuito per tutti i giocatori, mentre il DLC sarà esclusivo per PS5 e avrà un prezzo di 29,99 dollari sul PlayStation Store.

Le novità di Spec 3 e del DLC Power Pack

Facciamo una panoramica delle novità in arrivo, partendo dall'aggiornamento 1.65, Spec III. Tra i contenuti di spicco troviamo otto nuove vetture, tra cui la Ferrari 296 GT3 '23, la Fiat Panda e la Mitsubishi FTO GP Version R '97, oltre a due nuovi circuiti, Yas Marina e Gilles Villeneuve.

In aggiunta, vengono introdotti gli pneumatici Dunlop, il livello collezionista viene innalzato da 50 a 70, e le sfide settimanali si arricchiscono con le modalità "Sfida Missione" e "Prova a tempo". Sono previsti anche nuovi scenari per Scapes e diversi eventi aggiuntivi nei "Circuiti mondiali":

  • European Sunday Cup 400: Circuito per il motociclismo di Goodwood
  • Sfida FF giapponese: Autodromo Blue Moon Bay - Infield A
  • Nissan GT-R Cup: Circuito Gilles Villeneuve
  • Sfida circuito Ferrari: Circuito Yas Marina
  • World Touring Car 800: Circuito Yas Marina
  • Super Formula: Circuito Gilles Villeneuve
  • Serie di prototipi Gr.1: Circuito Yas Marina

Il DLC Power Pack amplia ulteriormente l'esperienza con sei auto esclusive, messe a punto appositamente per Gran Turismo, e una nuova modalità omonima ispirata alle corse reali. Questa modalità propone un'ampia varietà di sfide motoristiche: dai formati che riproducono un intero weekend di allenamento alle prove di qualificazione per la gara principale, fino a cinquanta nuovi eventi suddivisi in venti categorie tematiche, tra cui le iconiche corse di 24 ore.

Inoltre, il pacchetto introduce l'intelligenza artificiale Gran Turismo Sophy 3.0 per i nuovi eventi e include un bonus di cinque milioni di crediti di gioco, un valore significativo se si considera che sul PlayStation Store due milioni di crediti hanno un prezzo di 19,99 euro.

