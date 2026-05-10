Gli autori di Kena: Bridge of Spirits vorrebbero lavorare a Zelda

Gli sviluppatori di Kena: Bridge of Spirits hanno rivelato in un'intervista che vorrebbero lavorare a un gioco di The Legend of Zelda, visto che la serie Nintendo è sempre stata per loro una fonte di grande ispirazione.
"Amiamo la serie di The Legend of Zelda all'interno dello studio", ha detto il chief operating officer Josh Grier. "È stata una fonte di grande ispirazione per molti di noi durante l'infanzia, e ogni nuovo capitolo continua a ispirarci ancora oggi che sviluppiamo videogiochi."
"Realizzare il fan film Terrible Fate è stato davvero un lavoro fatto con passione, e siamo felici di aver potuto condividerlo con così tanti fan di Zelda", ha ricordato Grief: un progetto che risale esattamente a dieci anni fa, prima della nascita di Kena.
"Al momento siamo completamente concentrati sul sequel dell'avventura della nostra guida spirituale in Kena: Scars of Kosmora, in uscita entro la fine dell'anno, ma se dovesse presentarsi l'opportunità di creare qualcosa ambientato nel mondo di Zelda, devo dire che sarebbe davvero entusiasmante."
Uno splendido omaggio
A poche settimane dall'uscita di Kena: Bridge of Spirits per Nintendo Switch 2, Ember Lab ha dunque ricordato il fan film Majora's Mask - Terrible Fate, realizzato dallo studio nel 2016 e capace di totalizzare finora oltre 16 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Le qualità artistiche e tecniche di quel progetto spiccano ancora oggi, confermando le grandi potenzialità di un team di sviluppo che con The Legend of Zelda potrebbe fare davvero faville, specie sotto la supervisione degli autori storici della serie.
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