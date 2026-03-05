Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato per Nintendo Switch 2 da Ember Lab, che ha pubblicato un nuovo trailer del gioco per l'occasione, comunicando che il debutto sulla console ibrida giapponese avverrà nel corso di questa primavera.
Pubblicato originariamente nel 2021 su PC e PS4, per poi approdare anche su Xbox alcuni anni dopo, Kena: Bridge of Spirits è un action adventure in terza persona caratterizzato da una direzione artistica notevolissima, che rende l'esperienza simile a un lungometraggio animato Pixar.
Protagonista del gioco è appunto Kena, una giovane guida spirituale incaricata di aiutare le anime irrequiete a trovare la pace, e che si trova a dover affrontare un viaggio irto di pericoli al fine di eliminare la minaccia di un'entità oscura che sta corrompendo le foreste.
Nel corso della campagna la ragazza deve affrontare diverse insidie, combattendo con un bastone che può trasformarsi in arco e che consente dunque di sferrare sia attacchi ravvicinati che dalla distanza, in combinazione con un set di poteri spirituali sbloccabili.
Un debutto importante
A pochi giorni dall'annuncio di Kena: Scars of Kosmora, la conferma dell'arrivo di Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 è un'ottima notizia per i possessori della console giapponese, e magari pone le basi perché in futuro anche il secondo capitolo della saga possa arrivare su questa piattaforma.
Al momento non è dato sapere quali siano le caratteristiche della conversione, in particolare se il gioco girerà a 30 fps o 60 fps: Ember Lab si è limitata a comunicare che la versione Nintendo Switch 2 includerà nativamente l'Anniversary DLC, con le sue sfide, gli abiti extra e la modalità New Game Plus.