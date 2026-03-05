Nel corso della campagna la ragazza deve affrontare diverse insidie, combattendo con un bastone che può trasformarsi in arco e che consente dunque di sferrare sia attacchi ravvicinati che dalla distanza, in combinazione con un set di poteri spirituali sbloccabili.

Protagonista del gioco è appunto Kena, una giovane guida spirituale incaricata di aiutare le anime irrequiete a trovare la pace, e che si trova a dover affrontare un viaggio irto di pericoli al fine di eliminare la minaccia di un'entità oscura che sta corrompendo le foreste.

Pubblicato originariamente nel 2021 su PC e PS4, per poi approdare anche su Xbox alcuni anni dopo, Kena: Bridge of Spirits è un action adventure in terza persona caratterizzato da una direzione artistica notevolissima, che rende l'esperienza simile a un lungometraggio animato Pixar .

Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato per Nintendo Switch 2 da Ember Lab, che ha pubblicato un nuovo trailer del gioco per l'occasione, comunicando che il debutto sulla console ibrida giapponese avverrà nel corso di questa primavera.

Un debutto importante

A pochi giorni dall'annuncio di Kena: Scars of Kosmora, la conferma dell'arrivo di Bridge of Spirits su Nintendo Switch 2 è un'ottima notizia per i possessori della console giapponese, e magari pone le basi perché in futuro anche il secondo capitolo della saga possa arrivare su questa piattaforma.

Al momento non è dato sapere quali siano le caratteristiche della conversione, in particolare se il gioco girerà a 30 fps o 60 fps: Ember Lab si è limitata a comunicare che la versione Nintendo Switch 2 includerà nativamente l'Anniversary DLC, con le sue sfide, gli abiti extra e la modalità New Game Plus.