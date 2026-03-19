Ubisoft avrebbe chiuso il team di sviluppo presso Red Storm Entertainment, storico studio di Tom Clancy

Sulla base di quanto riportato da Video Games Chronicle, la compagnia francese Ubisoft avrebbe eliminato la divisione di sviluppo del team Red Storm Entertainment, ovvero il famoso studio dedito ai giochi di Tom Clancy.
I licenziamenti ammonterebbero a 105 per la compagnia con sede in Nord Carolina.
Cosa sarebbe successo presso Red Storm Entertainment
Precisiamo che, secondo la fonte, Red Storm Entertainment non è stato chiuso e i dipendenti rimasti si occuperanno del supporto tecnico e al motore Snowdrop a livello globale, per aiutare gli altri team. I licenziamenti sono legati unicamente alla divisione di sviluppo, quindi Red Storm Entertainment non realizzerà più nuovi giochi.
Ricordiamo che Red Storm Entertainment è stata fondata nel 1996 da Tom Clancy e ha realizzato i primi giochi basati sui libri dell'autore, compresi Rainbow Six e Ghost Recon, due importanti franchise. Nel 2000, Red Storm Entertainment è stato acquistato da Ubisoft e ha continuato a produrre giochi di tali serie.
Nell'ultima decina di anni, però, Red Storm Entertainment si è dedicato a titoli VR come Werewolves Within (2016), Star Trek: Bridge Crew (2017) e Assassin's Creed Nexus VR (2023). Il suo gioco più recente, il free to play The Division Heartland, è stato cancellato nel 2024.
Considerando che negli ultimi anni i giochi di Tom Clancy sono stati in mano a vari altri team di Ubisoft e che i progetti di Red Storm Entertainment non hanno avuto particolare successo, non è troppo strano che Ubisoft abbia deciso di ridurre i costi eliminando la divisione di sviluppo della compagnia, sempre come parte del proprio piano di riorganizzazione interna, che ha già causato la chiusura di team e la cancellazione di vari giochi.
C'è poi chi crede che Ubisoft sia "diventata allergica ai nuovi giochi".