Il presunto video di Shenmue 4 è un falso e Ys Net minaccia denunce per chi crea certe contraffazioni

Era abbastanza palese, ma è arrivata comunque la conferma ufficiale che il presunto video di Shenmue 4 che circolava nei giorni scorsi è un falso che non ha nulla a che fare con il team Ys Net, anzi lo studio si è anche decisamente arrabbiato e ha minacciato di denunciare chi produce certe contraffazioni.
Durante il fine settimana, quello che poteva sembrare uno spezzone di Shenmue 4 è stato diffuso online, sebbene la sua natura fosse stata da subito dibattuta, in quanto sembrava derivare da un'elaborazione effettuata con intelligenza artificiale.
Probabilmente era proprio questo il caso, considerando che il team Ys Net, autore di Shenmue 3 e detentore dei diritti sulla serie, ha confermato di non avere nulla a che fare con tale filmato.
Non c'è nulla di ufficiale su Shenmue 4
Ys Net, il nuovo team di Yu Suzuki che si è occupato di riprendere la vecchia serie Sega con l'uscita di Shenmue III, ha confermato che il video non è ufficiale, e costituisce anche un'effrazione di copyright, cosa che può portare a soluzioni legali.
"Ys Net Inc. ha confermato che sui social media è stato pubblicato un video che utilizza il logo della nostra azienda senza autorizzazione, dando falsamente l'impressione che si tratti di un video ufficiale relativo a Shenmue 4 prodotto da noi", ha scritto l'azienda.
"Questo video non ha assolutamente alcun collegamento con Ys Net. Inoltre, al momento, Ys Net non ha pubblicato alcun trailer, filmato o altro materiale promozionale relativo a Shenmue 4".
"Riconosciamo che l'uso non autorizzato del nostro logo e qualsiasi atto che induca gli spettatori a credere che tali contenuti siano ufficiali costituiscono una questione grave che può equivalere a una violazione del marchio e a una concorrenza sleale. Stiamo attualmente collaborando con le parti interessate e preparando misure adeguate, comprese potenziali azioni legali", ha spiegato il team nel messaggio.
"Ci scusiamo sinceramente con i nostri fan e tutte le parti interessate per l'eventuale confusione causata. Continueremo a garantire la diffusione corretta e accurata delle informazioni e chiediamo la vostra comprensione e collaborazione".
Al momento non c'è nessuna conferma che Shenmue 4 effettivamente esista o sia anche solo previsto da Ys Net, considerando che non ci sono stati annunci ufficiali al riguardo da parte degli autori. Nel frattempo, la scorsa estate è stato presentato Shenmue 3: Enhanced Edition per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.