Il presunto video di Shenmue 4 è un falso e Ys Net minaccia denunce per chi crea certe contraffazioni

Probabilmente era proprio questo il caso, considerando che il team Ys Net, autore di Shenmue 3 e detentore dei diritti sulla serie, ha confermato di non avere nulla a che fare con tale filmato.

Durante il fine settimana, quello che poteva sembrare uno spezzone di Shenmue 4 è stato diffuso online, sebbene la sua natura fosse stata da subito dibattuta, in quanto sembrava derivare da un'elaborazione effettuata con intelligenza artificiale .

Era abbastanza palese, ma è arrivata comunque la conferma ufficiale che il presunto video di Shenmue 4 che circolava nei giorni scorsi è un falso che non ha nulla a che fare con il team Ys Net, anzi lo studio si è anche decisamente arrabbiato e ha minacciato di denunciare chi produce certe contraffazioni .

Non c'è nulla di ufficiale su Shenmue 4

Ys Net, il nuovo team di Yu Suzuki che si è occupato di riprendere la vecchia serie Sega con l'uscita di Shenmue III, ha confermato che il video non è ufficiale, e costituisce anche un'effrazione di copyright, cosa che può portare a soluzioni legali.



"Ys Net Inc. ha confermato che sui social media è stato pubblicato un video che utilizza il logo della nostra azienda senza autorizzazione, dando falsamente l'impressione che si tratti di un video ufficiale relativo a Shenmue 4 prodotto da noi", ha scritto l'azienda.

"Questo video non ha assolutamente alcun collegamento con Ys Net. Inoltre, al momento, Ys Net non ha pubblicato alcun trailer, filmato o altro materiale promozionale relativo a Shenmue 4".

"Riconosciamo che l'uso non autorizzato del nostro logo e qualsiasi atto che induca gli spettatori a credere che tali contenuti siano ufficiali costituiscono una questione grave che può equivalere a una violazione del marchio e a una concorrenza sleale. Stiamo attualmente collaborando con le parti interessate e preparando misure adeguate, comprese potenziali azioni legali", ha spiegato il team nel messaggio.

"Ci scusiamo sinceramente con i nostri fan e tutte le parti interessate per l'eventuale confusione causata. Continueremo a garantire la diffusione corretta e accurata delle informazioni e chiediamo la vostra comprensione e collaborazione".

Al momento non c'è nessuna conferma che Shenmue 4 effettivamente esista o sia anche solo previsto da Ys Net, considerando che non ci sono stati annunci ufficiali al riguardo da parte degli autori. Nel frattempo, la scorsa estate è stato presentato Shenmue 3: Enhanced Edition per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.