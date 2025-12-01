L'open world di Shenmue 25 anni dopo

Tuttavia, è vero, questi aspetti sono stati analizzati infinite volte; ecco perché oggi, in occasione delle nozze d'argento tra il titolo e il suo approdo nel vecchio continente, abbiamo pensato che sia più interessante esplorare ciò che Shenmue non è mai stato , ovvero un open world pensato per impressionare con le sue dimensioni. In un'epoca in cui il genere si misura in chilometri quadrati, numero di attività da svolgere e varietà di biomi da perlustrare, Shenmue resta infatti un autentico paradosso ludico, un mondo aperto piccolo, ma ancora oggi tra i più profondi e credibili mai realizzati.

Stappate quello buono, signori: il primo dicembre 2025 Shenmue compie venticinque anni dalla sua uscita europea su Dreamcast, ma la verità è che ogni momento è giusto per celebrare il coraggio creativo di Yu Suzuki, l'ambizione tecnica del progetto e l'impatto che questo ha esercitato sull'intera industria videoludica.

Una rivoluzione silenziosa

Arrivato qui da noi sul finire del 2000, come anticipato, nelle intenzioni del suo creatore, Shenmue non voleva essere grande, voleva essere... vicino. Il titolo non puntava infatti a travolgere il giocatore con centinaia di icone, ma a far sì che ogni porta, ogni vicolo, ogni volto incrociato avesse un significato. Ed è proprio questo aspetto che lo rende ancora oggi un'esperienza unica, quasi impossibile da replicare per i tempi che corrono e i trend che vanno per la maggiore.

Shenmue è stato un autentico apripista al successivo proliferare dei QTE nei videogiochi

In questo senso, la sigla FREE, acronimo di Full Reactive Eyes Entertainment, coniata da Suzuki per etichettare il tipo di avventura a cui saremmo andati incontro, restituiva l'idea di un'immersione totale nell'ambiente di gioco, con tutti i suoi pro e quelli che forse oggi sarebbero considerati dei contro. Ora, se chiudiamo gli occhi e pensiamo per un attimo all'open world contemporaneo, ci vengono senz'altro in mente mappamondi che sembrano veri e propri continenti, come quelli dei vari Assassin's Creed, Horizon e The Witcher 3, tanto per fare qualche esempio.

Stiamo parlando di mondi spettacolari, su questo non c'è dubbio, ma costruiti su un'idea di libertà associata quasi più alla quantità; quantità di spazio, di attività e di diversivi. Venticinque anni fa, invece, Shenmue puntava tutto su un'altra definizione di libertà: quella di abitare un luogo. L'indagine di Ryo sulla morte del proprio padre non chiedeva infatti all'utente di scoprire cosa ci fosse dietro l'orizzonte ma di imparare i ritmi di un quartiere, ricordare i volti dei vicini, riconoscere i rumori del pomeriggio e le luci della sera.

In Shenmue è possibile trovare lavoro al porto

Ecco dunque una rivoluzione compiuta non in nome dell'ampiezza, ma in quello della densità; già, perché nell'opera di Suzuki ogni negozio aveva orari precisi, ogni personaggio una routine e delle abitudini e ogni strada ricopriva un ruolo nella quotidianità di Ryo. Insomma, ogni dettaglio messo in campo dagli sviluppatori contribuiva a edificare un mondo che il giocatore non esplorava, ma viveva in prima persona.

Oggigiorno molti open world tentano la strada del realismo simulato introducendo routine dei personaggi e cicli giorno/notte, questo è vero, ma spesso questi vengono concepiti solo come elementi cosmetici, come variazioni a volte quasi invisibili nel mare magnum di attività da portare a termine. In Shenmue no, signori miei: questi fattori erano infatti la struttura stessa del gioco.