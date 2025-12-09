Google smentisce: nessuna intenzione di introdurre le pubblicità in Gemini

Nelle scorse ore circolano indiscrezioni sull'introduzione delle pubblicità in Gemini. Secondo le ultime informazioni, infatti, Google starebbe valutando l'aggiunta delle inserzioni con alcuni clienti, ipotizzando addirittura un arrivo nel 2026. Una notizia non presa particolarmente bene dagli utenti, dato che ipotesi simili riguardano anche ChatGPT, e negli ultimi giorni non sono mancate lamentele. Tuttavia, Google avrebbe smentito la notizia facendo maggiore chiarezza, almeno per ora. Vediamo tutti i dettagli.

Gli annunci pubblicitari su Gemini Come vi abbiamo anticipato, le ultime indiscrezioni derivano da un report di Adweek, secondo cui Google sarebbe già in trattative per introdurre gli annunci pubblicitari all'interno di Gemini nel 2026. Dan Tylor ha definito la notizia falsa, con informazioni non accurate. Secondo quanto dichiarato, infatti, Google attualmente non intenzione di ntrodurre le pubblicità, sebbene a inizio anni il CEO avesse in realtà lasciato pensare a una possibile ipotesi. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post "Questa notizia si basa su fonti anonime e non informate che stanno diffondendo affermazioni inesatte. L'app Gemini non contiene pubblicità e al momento non è prevista alcuna modifica in tal senso", ha scritto su X. Insomma, per ora si tratta di un semplice falso allarme, ma non sarebbe sorprendente l'introduzione di annunci in futuro. Chiaramente una mossa del genere rappresenterebbe una grande fonte di entrate per Google, quindi non ci resta che attendere i prossimi risvolti.