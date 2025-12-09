Google smentisce: nessuna intenzione di introdurre le pubblicità in Gemini

Nelle scorse ore circolano indiscrezioni sull'introduzione delle pubblicità in Gemini. Secondo le ultime informazioni, infatti, Google starebbe valutando l'aggiunta delle inserzioni con alcuni clienti, ipotizzando addirittura un arrivo nel 2026. Una notizia non presa particolarmente bene dagli utenti, dato che ipotesi simili riguardano anche ChatGPT, e negli ultimi giorni non sono mancate lamentele. Tuttavia, Google avrebbe smentito la notizia facendo maggiore chiarezza, almeno per ora. Vediamo tutti i dettagli.
Gli annunci pubblicitari su Gemini
Come vi abbiamo anticipato, le ultime indiscrezioni derivano da un report di Adweek, secondo cui Google sarebbe già in trattative per introdurre gli annunci pubblicitari all'interno di Gemini nel 2026. Dan Tylor ha definito la notizia falsa, con informazioni non accurate. Secondo quanto dichiarato, infatti, Google attualmente non intenzione di ntrodurre le pubblicità, sebbene a inizio anni il CEO avesse in realtà lasciato pensare a una possibile ipotesi.
"Questa notizia si basa su fonti anonime e non informate che stanno diffondendo affermazioni inesatte. L'app Gemini non contiene pubblicità e al momento non è prevista alcuna modifica in tal senso", ha scritto su X. Insomma, per ora si tratta di un semplice falso allarme, ma non sarebbe sorprendente l'introduzione di annunci in futuro. Chiaramente una mossa del genere rappresenterebbe una grande fonte di entrate per Google, quindi non ci resta che attendere i prossimi risvolti.
Le altre aziende sperimentano ads e suggerimenti
Nel frattempo, OpenAI avrebbe iniziato a testare i suggerimenti per installare app all'interno di ChatGPT. La reazione degli utenti non è stata delle migliori, dato che sono stati coinvolti anche abbonati ai piani Pro.
Ad esacerbare le tensioni è l'ipotesi di futuri annunci pubblicitari all'interno delle chat, secondo quanto scoperto di recente. Per ora si tratta di indiscrezioni e indizi sparsi, ma dovremo vedere in che modo si concretizzerà tutto ciò e quanto impatterà sull'esperienza utente.