Mortal Kombat: Legacy Kollection Deluxe Edition è alle porte, prenota la tua copia per Nintendo Switch 2

Su Amazon c'è ancora tempo per prenotare la propria copia per Nintendo Switch 2 di Mortal Kombat: Legacy Kollection Deluxe Edition che viene messa a disposizione al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, 79,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La Mortal Kombat: Legacy Kollection Deluxe Edition è un omaggio imperdibile per i fan della saga, offrendo contenuti esclusivi e un'esperienza completa della storia di Mortal Kombat. L'edizione deluxe include una Steelbook e materiali esclusivi, perfetti per collezionisti e appassionati del franchise.
Ulteriori dettagli
Questa collezione riunisce le edizioni classiche arcade, insieme alle amate versioni casalinghe per Super NES e Sega Genesis. Non mancano poi titoli più rari e apprezzati dai fan. Un aspetto unico della kollection è il documentario interattivo, che svela i retroscena della saga attraverso interviste esclusive con gli sviluppatori originali: Ed Boon, John Tobias, Dan Forden, John Vogel e molti altri.
In aggiunta, il gioco permette di partecipare a battaglie online, migliorate grazie al rollback netcode, che garantisce la precisione degli attacchi anche a grandi distanze, offrendo un'esperienza competitiva fluida e affidabile. Infine, la kollection offre una narrazione completa, con storie dettagliate dei personaggi e linee temporali che tracciano l'epica epopea di Earthrealm, Outworld ed Edenia.