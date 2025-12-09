Offerte AMD Ryzen su AliExpress: fino a 45€ di sconto sui processori gaming di ultima generazione

AliExpress lancia una nuova promozione dedicata ai processori AMD Ryzen, con sconti fino a 45 € grazie ai coupon MULTI e ITGS dedicati. Le offerte sono valide fino al 14 dicembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.
- AMD Ryzen 5 7500F - 111,54 € (anziché 126,54 €) con coupon MULTI15 o ITGS15
- AMD Ryzen 5 9600X - 166,40 € (anziché 186,40 €) con coupon MULTI20 o ITGS20
- AMD Ryzen 7 7700 - 159,07 € (anziché 179,07 €) con coupon MULTI20 o ITGS20
- AMD Ryzen 7 9700X - 217,66 € (anziché 237,66 €) con coupon MULTI20 o ITGS20
- AMD Ryzen 7 7800X3D - 265,98 € (anziché 295,98 €) con coupon MULTI30 o ITGS30
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 363,59 € (anziché 408,59 €) con coupon MULTI45 o ITGS45
La linea Ryzen 7000 e 9000 continua a rappresentare il punto di riferimento per chi cerca prestazioni elevate su piattaforma AM5. Il Ryzen 5 7500F è la scelta ideale per build gaming entry-level con eccellente rapporto qualità-prezzo, mentre il Ryzen 5 9600X offre un boost in frequenza perfetto per chi vuole spingersi oltre.
Salendo di livello, i modelli Ryzen 7 garantiscono un equilibrio perfetto tra potenza multi-thread e consumi, con il 7800X3D che resta una delle migliori CPU per giocare grazie alla tecnologia 3D V-Cache. Per chi vuole il top assoluto, il nuovo 9800X3D introduce ulteriori miglioramenti architetturali, garantendo prestazioni eccezionali sia in ambito gaming che produttivo.