Il primo teaser di Sonic 4 - Il film conferma cast e personaggi

Alla regia del film, come sappiamo, ci sarà ancora una volta Jeff Fowler , capace di guidare la saga fin dagli esordi e di regalarle un successo internazionale tutt'altro che scontato.

Nei fotogrammi finali del video si intravede inoltre il volto minaccioso di Metal Sonic , che in questo quarto episodio avrà probabilmente un ruolo di maggior spessore, nell'ambito di una storia che potrebbe riproporre inusuali alleanze.

In arrivo nelle sale a marzo 2027 , Sonic 4 - Il film vedrà il ritorno di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik , nonché quello di Ben Schwartz e Kristen Bell, rispettivamente i doppiatori di Sonic e Amy.

Sonic 4 - Il film è stato mostrato con il primo teaser in italiano da Paramount Pictures, confermando cast e personaggi del nuovo capitolo della saga cinematografica basata sulla serie SEGA.

Torneranno anche altri attori

A qualche settimana dalla prima immagine che ha dato il via alle riprese, Sonic 4 - Il film conferma un cast sempre più solido, che vedrà la presenza anche di Keanu Reeves e Idris Elba, oltre ovviamente a James Marsden e Tika Sumpter.

Non mancheranno importanti new entry, come quelle di Ben Kingsley, Matt Berry, Nick Offerman e Richard Ayoade, i cui ruoli tuttavia non sono ancora stati rivelati ufficialmente. Avranno a che fare con i cattivi di turno?

A un anno esatto dall'uscita nelle sale cinematografiche, Sonic 4 - Il film non mancherà di rivelare ulteriori dettagli da qui ai prossimi mesi.