Il primo teaser di Sonic 4 - Il film conferma cast e personaggi

Sonic 4 - Il film è stato mostrato con il primo teaser in italiano da Paramount Pictures, confermando cast e personaggi del nuovo capitolo della saga cinematografica basata sulla serie SEGA.
In arrivo nelle sale a marzo 2027, Sonic 4 - Il film vedrà il ritorno di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, nonché quello di Ben Schwartz e Kristen Bell, rispettivamente i doppiatori di Sonic e Amy.
Nei fotogrammi finali del video si intravede inoltre il volto minaccioso di Metal Sonic, che in questo quarto episodio avrà probabilmente un ruolo di maggior spessore, nell'ambito di una storia che potrebbe riproporre inusuali alleanze.
Alla regia del film, come sappiamo, ci sarà ancora una volta Jeff Fowler, capace di guidare la saga fin dagli esordi e di regalarle un successo internazionale tutt'altro che scontato.
Torneranno anche altri attori
A qualche settimana dalla prima immagine che ha dato il via alle riprese, Sonic 4 - Il film conferma un cast sempre più solido, che vedrà la presenza anche di Keanu Reeves e Idris Elba, oltre ovviamente a James Marsden e Tika Sumpter.
Non mancheranno importanti new entry, come quelle di Ben Kingsley, Matt Berry, Nick Offerman e Richard Ayoade, i cui ruoli tuttavia non sono ancora stati rivelati ufficialmente. Avranno a che fare con i cattivi di turno?
A un anno esatto dall'uscita nelle sale cinematografiche, Sonic 4 - Il film non mancherà di rivelare ulteriori dettagli da qui ai prossimi mesi.