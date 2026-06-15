La sinossi di Spider-Man: Brand New Day parla di un nemico che nessuno può vedere

Sony ha pubblicato la sinossi ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, che a quanto pare parla di un nemico che nessuno può vedere, senza però aggiungere dettagli su chi sia esattamente questa figura.

"È un Nuovo Inizio per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno come Spider-Man in un mondo che non lo ricorda, e la pressione di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui, innesca un cambiamento in Peter che potrebbe non essere in grado di controllare", si legge nel testo.

"Tuttavia, quella trasformazione potrebbe anche essere l'unica cosa in grado di fermare una nuova e scioccante minaccia per la città e per le persone che ama: un potente nemico che nessuno può nemmeno vedere. Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato loro."

Si tratta dell'ancora misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink, che secondo molti fan potrebbe essere Jean Grey? I poteri di Marvel Girl sembrerebbero corrispondere a questa descrizione, ma per scoprire come stanno davvero le cose dovremo attendere ancora un po'.