La sinossi di Spider-Man: Brand New Day parla di un nemico che nessuno può vedere

Sony ha pubblicato la sinossi ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, che a quanto pare parla di un nemico che nessuno può vedere, senza però aggiungere dettagli su chi sia esattamente questa figura.
"È un Nuovo Inizio per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno come Spider-Man in un mondo che non lo ricorda, e la pressione di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui, innesca un cambiamento in Peter che potrebbe non essere in grado di controllare", si legge nel testo.
"Tuttavia, quella trasformazione potrebbe anche essere l'unica cosa in grado di fermare una nuova e scioccante minaccia per la città e per le persone che ama: un potente nemico che nessuno può nemmeno vedere. Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato loro."
Si tratta dell'ancora misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink, che secondo molti fan potrebbe essere Jean Grey? I poteri di Marvel Girl sembrerebbero corrispondere a questa descrizione, ma per scoprire come stanno davvero le cose dovremo attendere ancora un po'.
Un nuovo capitolo per Spider-Man
Mentre si parla di un possibile debutto di Marvel's Spider-Man 3 prima di quanto ci si aspetti, mancano ormai poche settimane all'uscita nelle sale italiane di Spider-Man: Brand New Day, prevista per il prossimo 29 luglio.
La sensazione è che anche stavolta, come avvenuto in No Way Home, Sony stia nascondendo elementi molto importanti anche nei trailer e nei materiali ufficiali, al fine di preservare tutte le sorprese possibili per gli spettatori del film.
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