Negli ultimi anni il mercato degli smartphone gaming è cresciuto grazie alla qualità dei titoli mobile e all'evoluzione dell'hardware. Processori più potenti , dissipazione migliorata e display ad alta frequenza permettono di giocare con prestazioni vicine a console portatili e PC handheld. Tuttavia, tra gaming phone puri e top di gamma restano differenze importanti, soprattutto per stabilità degli FPS e autonomia sotto stress. Ecco i migliori smartphone per giocare nel 2026, divisi per fascia di prezzo, con analisi di potenza, display, batteria e software.

Qui di seguito trovate i modelli consigliati in base alla fascia di prezzo, secondo le nostre valutazioni di hardware ed esperienza d'uso. Più avanti potete consultare l'analisi approfondita di ogni smartphone, con confronto diretto e considerazioni utili per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Qui sotto trovate il confronto diretto tra i modelli consigliati. Se vi interessa la massima fluidità guardate processore e frequenza del display; per sessioni lunghe contano soprattutto batteria e dissipazione.

Se cercate buone prestazioni nel gaming, anche per sessioni prolungate, ma volete uno smartphone equilibrato per l'uso quotidiano, POCO F8 Pro è una soluzione molto convincente nella sua fascia.

Durante le sessioni più intense emergono alcuni limiti di stabilità e gestione del calore, e il bloatware può incidere sull'esperienza generale. Nel complesso, però, resta uno smartphone versatile che offre anche un'esperienza gaming mobile solida , grazie alla reattività del display e soprattutto all'autonomia.

Perché sceglierlo

Pur non essendo un gaming phone, integra una modalità dedicata, Game Turbo, minimale ma funzionale , oltre a un Game Center che consente di accedere rapidamente alla propria raccolta di titoli. Per saperne di più, potete leggere la nostra recensione di POCO F8 Pro .

Anche il comparto audio, sviluppato in collaborazione con Bose, con doppio altoparlante simmetrico e audio surround, arricchisce l'esperienza sia in gioco sia nella visione di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda l'esperienza in game, il display si comporta molto bene in ogni condizione , grazie alla luminosità elevata (fino a 3500 nit) e alla compatibilità con HDR10+. I 120 Hz di refresh rate e i 480 Hz di touch sampling assicurano buona fluidità e reattività. L'assenza della tecnologia LTPO e il display da 6,59" lo rendono meno adatto ai gamer più esigenti, ma la compatibilità con Dolby Vision lo rende anche un ottimo dispositivo per la fruizione di contenuti video .

Uno dei suoi punti di forza è l'autonomia: la batteria da 6210 mAh garantisce fino a 7 ore di gioco prima della ricarica , mentre la tecnologia HyperCharge da 100 W (0-100% in circa 30 minuti) consente di tornare rapidamente in partita.

È lo smartphone tradizionale pensato per chi vuole giocare con un SoC di recente generazione anche in sessioni mediamente lunghe, senza scegliere un gaming phone puro.

Esperienza di gioco reale In sintesi, può essere un compagno di gioco molto solido grazie al processore, ai trigger capacitivi e all'autonomia. L'ampio pannello AMOLED e la risposta al tocco fino a 960 Hz medi lo rendono particolarmente adatto ai giochi più frenetici.

Perché sceglierlo

Resta qualche incertezza sul supporto a lungo termine: REDMAGIC parla di circa 5 anni per il mercato europeo , ma senza dettagli del tutto chiari su aggiornamenti e patch di sicurezza. Se volete sapere di più, potete leggere la nostra recensione completa di REDMAGIC 11 Air .

In compenso, con touch sampling istantaneo fino a 2000 Hz e 960 Hz medi , lo schermo risulta estremamente reattivo. L'impianto stereo DTS-X è valido, anche se la ventola nelle sessioni più lunghe può farsi sentire. La modalità Game Space fa passi avanti rispetto ai modelli precedenti, sebbene l'interfaccia resti ancora un po' confusionaria .

Parlando dell'esperienza d'uso, si fa apprezzare l'efficienza dei trigger dorsali capacitivi , ottimi per FPS e sparatutto, oltre al display che per resa e qualità visiva è pari alla versione Pro. Manca la tecnologia LTPO: la frequenza d'aggiornamento arriva a 144 Hz, ma è scalabile solo a 120, 90 e 60 Hz , quindi non adattiva in automatico in base al gioco.

Oltre a un processore da top di gamma , monta una batteria da 7000 mAh , che sulla carta garantisce fino a 7 ore di gioco continuo con luci RGB e ventola attivate. L'affidabilità nelle sessioni lunghe è supportata anche dalla ricarica rapida a 80 W. Anche dal punto di vista ergonomico stupisce per la maneggevolezza, con peso e dimensioni simili ai top di gamma non gaming nonostante la batteria capiente.

In questa fascia si trovano modelli capaci di offrire prestazioni elevate e buona autonomia, con pochi compromessi rispetto ai top di gamma.

I top di gamma per giocare: dai 700 euro in su

In questa fascia si trovano i dispositivi più avanzati, con hardware al vertice e maggiore stabilità nelle sessioni di gioco. Sono modelli pensati non solo per il gaming, ma anche per produttività e multimedia.

REDMAGIC 11 Pro: gaming phone senza compromessi

REDMAGIC 11 Pro

È il telefono da gaming per chi vuole giocare senza compromessi, grazie a SoC di ultimissima generazione, software dedicati, trigger fisici, vibrazione avanzata e autonomia elevata.

Andando nello specifico, monta il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, tra i più potenti attualmente disponibili, capace di ridurre al minimo i cali prestazionali rispetto alle generazioni precedenti. È affiancato dalla GPU Adreno 840, che supporta anche il ray tracing mobile.

Il display è un AMOLED da 6,85" con frequenza fino a 144 Hz e touch sampling che arriva a 3000 Hz durante le sessioni di gioco, quindi estremamente reattivo anche nei titoli più frenetici. Anche in questo caso manca la tecnologia LTPO: la frequenza è scalabile solo a 60, 90 o 120 Hz.

Tra i punti di forza ci sono i trigger dorsali capacitivi, con sensibilità fino a 520 Hz e sette modalità configurabili, oltre al motore lineare che restituisce un feedback di vibrazione 4D. L'impianto audio con doppi speaker e la presenza del jack da 3,5 mm completano un'esperienza pensata per il gaming.

Altro elemento centrale è la batteria da 7500 mAh, la più capiente della selezione, che consente fino a 34 ore di utilizzo e circa 7 ore di gioco continuo.

Il sistema di raffreddamento a liquido AquaCore rappresenta un'evoluzione rispetto al passato: al di là dell'impatto marketing, nella pratica mantiene le temperature intorno ai 40° anche durante sessioni di gioco intense. Per sapere di più, potete leggere la nostra recensione approfondita di REDMAGIC 11 Pro.

Perché sceglierlo

Scheda tecnica di fascia altissima con autonomia superiore alla media

Display, trigger e vibrazione garantiscono un'esperienza immersiva

Limiti reali

Anche qui manca la tecnologia LTPO

Il software non è tra i più curati, soprattutto sul lungo periodo

Esperienza di gioco reale

Nel complesso offre un'esperienza di gioco completa e immersiva, grazie alla combinazione di potenza, autonomia e sistema di controllo avanzato. La modalità di gioco è molto personalizzabile e consente di sfruttare al meglio l'hardware, anche se non introduce particolari novità rispetto al passato.

Valutazione gaming Multiplayer: Molto alta

Caratteristiche chiave:

SoC: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm

RAM: 16 GB

Display: 6.85 AMOLED 144 Hz

Batteria: 7500 mAh

Peso: 230 g

Se cercate uno smartphone pensato principalmente per il gaming mobile, REDMAGIC 11 Pro resta una delle soluzioni più complete attualmente disponibili.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il top Android versatile

Samsung S25 Ultra

È lo smartphone per chi non vuole rinunciare al gaming ad alte prestazioni, ma cerca prima di tutto un dispositivo Android completo per produttività, lavoro, intrattenimento e foto/video editing.

Il SoC è tra i migliori sul mercato, anche perché ottimizzato in una versione custom per la serie Galaxy Ultra. Questo gli consente di offrire prestazioni superiori rispetto alle stesse piattaforme montate su altri modelli.

Nel gaming si traduce in prestazioni vicine a quelle di un gaming phone, anche se nelle sessioni più lunghe può emergere un leggero surriscaldamento, soprattutto in modalità landscape.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9" è tra i migliori in assoluto per qualità visiva, luminosità e resa complessiva. I 120 Hz con tecnologia LTPO garantiscono fluidità e scalabilità della frequenza in base al contenuto, anche se la campionatura del tocco non raggiunge i livelli dei gaming phone più orientati al competitivo.

La batteria, pur garantendo diverse ore di gioco, è pensata soprattutto per un uso produttivo giornaliero; nelle sessioni molto lunghe non offre la stessa autonomia dei modelli gaming dedicati.

Sul fronte software, Gaming Booster e Gaming Hub sono strumenti utili per gestire performance e libreria titoli, validi ma non particolarmente avanzati.

Considerando che non nasce come gaming phone, a livello di interfaccia, ottimizzazione delle app e supporto software rappresenta uno dei riferimenti del panorama Android, anche grazie ai 7 anni garantiti tra aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza.

Anche le app dedicate come Xbox/Xbox Game Pass funzionano in modo impeccabile, e il cloud gaming via browser risulta fluido e stabile, complice l'ottima connettività.

Se volete sapere di più, potere leggere la nostra recensione completa del flagship 2025 di Samsung.

Perché sceglierlo

Uno degli Android più completi per produttività e gaming

Ottimizzazione del SoC e supporto software tra i migliori del mercato

Limiti reali

Touch sampling non al livello dei gaming phone hardcore

Autonomia e ricarica meno adatte a sessioni di gioco molto lunghe

Esperienza di gioco reale

La gaming mode è funzionale ma non avanzata come quella dei modelli dedicati, e la batteria da 5000 mAh non è pensata per maratone prolungate. Tuttavia, resta uno degli Android più completi e performanti, capace di offrire potenza e stabilità tali da non sfigurare nemmeno accanto ai gaming phone.

Valutazione gaming Multiplayer: Molto alta

Caratteristiche chiave:

SoC: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM: 12 GB

Display: 6.9 Dynamic AMOLED 2X 120 Hz

Batteria: 5000 mAh

Peso: 218 g

Se cercate un Android potente, con software maturo, fotocamera di alto livello e buone prestazioni nel gaming, Galaxy S25 Ultra è una delle scelte più solide della fascia alta.

iPhone 17 Pro Max: potenza e stabilità su iOS

iPhone 17 Pro Max

È il telefono per chi cerca l'efficienza di iOS al top e vuole dedicare anche diverse ore al gaming senza rinunciare a qualità costruttiva e stabilità.

Il display OLED da 6,9" raggiunge una luminosità fino a 3000 nit, è compatibile con HDR e si presta a ogni tipo di contenuto. Anche nel gaming si comporta molto bene, grazie alla tecnologia ProMotion che gestisce in modo adattivo la frequenza da 0 a 120 Hz e ottimizza i consumi energetici.

Non è però lo schermo più indicato per il gaming competitivo: il touch sampling si ferma a 240 Hz, valore inferiore rispetto a diversi gaming phone Android pensati per il gioco hardcore.

Sul fronte prestazioni, il processore Apple A19 Pro e la gestione termica, supportata anche dalla nuova camera di vapore, garantiscono qualità grafica elevata e frame rate stabili con la maggior parte dei titoli disponibili su App Store.

Nelle sessioni molto lunghe, tuttavia, anche l'A19 Pro può ridurre le prestazioni sotto stress prolungato, complice una batteria non progettata principalmente per il gaming. Va inoltre considerato che alcune conversioni da Android a iOS possono inizialmente presentare piccoli problemi di ottimizzazione, generalmente risolti con aggiornamenti successivi.

Nel complesso è un dispositivo che offre materiali premium e prestazioni di alto livello, con qualche limite nel competitivo puro ma grande affidabilità lato software.

Una menzione speciale merita Apple Arcade, servizio in abbonamento che a 6,99 euro al mese offre accesso a centinaia di giochi senza pubblicità, con condivisione fino a 5 utenti e tre mesi inclusi con i nuovi dispositivi.

Se siete interessati a smartphone con hardware e prestazioni simili ad iPhone 17 Pro Max, vi invitiamo a leggere la nostra guida ai migliori smartphone top di gamma.

Perché sceglierlo

Processore e ottimizzazione software tra i migliori del mercato

Ecosistema App Store e Apple Arcade ricco e ben integrato

Limiti reali

Autonomia inferiore rispetto ai gaming phone Android

Touch sampling non pensato per il competitivo estremo

Esperienza di gioco reale

Nei test si posiziona tra i dispositivi più performanti anche con i titoli più impegnativi. Il display offre qualità visiva eccellente, ma la reattività non è al livello dei gaming phone dedicati. Per sessioni di qualche ora al giorno garantisce comunque un'esperienza stabile e di alto livello.

Valutazione gaming Multiplayer: Molto alta

Caratteristiche chiave:

SoC: Apple A19 Pro

RAM: 12 GB

Display: 6.9 Super Retina XDR OLED 120 Hz

Batteria: 4832 mAh

Peso: 231 g

Se cercate un iPhone di fascia altissima che permetta anche di giocare al meglio, iPhone 17 Pro Max è una delle soluzioni più solide disponibili.