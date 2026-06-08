Il "Pokémon italiano" LumenTale in sconto su Instant Gaming: l'indie nostrano stupisce su PC

Il panorama delle produzioni indipendenti nostrane continua a regalare grandi sorprese, e ora va a toccare anche un genere amatissimo e fortemente legato alla nostalgia come quello dei monster tamer. Sviluppato dall'italianissima software house World 2 Studio, LumenTale: Memories of Trey ha catturato l'attenzione degli appassionati fin dai suoi primi annunci, configurandosi come un titolo da tenere d'occhio per chiunque ami collezionare e far combattere creature fantastiche. Il gioco si presenta sul mercato attraverso diverse opzioni di acquisto per andare incontro alle esigenze di ogni giocatore: standard, deluxe e special, con pacchetti ideati per chi desidera sbloccare fin da subito una serie di contenuti extra digitali o estetici e supportare il lavoro dello studio di sviluppo. Prendendo come riferimento la configurazione base, la chiave Steam viene proposta su Instant Gaming a un prezzo scontato di 16,99 € IVA esclusa, riflettendo lo sconto del sito del 32%. Al momento del pagamento, calcolando l'aliquota nazionale del 22%, il prezzo finale si assesta sui 20,73 €, determinando uno sconto complessivo pari al 17,08% rispetto ai 25€ del prezzo di listino.

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