I migliori smartphone top di gamma a Febbraio 2025: classifica e confronto

Abbiamo pensato a una classifica proprio per aiutarvi a scegliere il vostro possibile prossimo smartphone, delineando i profili dei 10 modelli, secondo noi, migliori del 2024 per prestazioni, display, comparto fotografico e affidabilità in termini di materiali, autonomia e aggiornamenti, analizzandone anche pregi e difetti. Inoltre, non mancheranno le informazioni e gli strumenti per compararli e quindi farvi scegliere quello che fa al caso vostro in base alle vostre esigenze.

Ormai orientarsi nell'ampio panorama del mercato degli smartphone diventa piuttosto complesso di anno in anno , specie se si vuole investire una certa cifra per puntare su un top di gamma, quindi uno di quei dispositivi con hardware e software del livello migliore, destinati non solo ad un uso quotidiano intenso, ma anche a produttività e foto/video editing.

Dopo che avrete consultato la classifica, troverete anche tutte le informazioni inerenti a ogni ambito per fornirvi tutte le linee guida utili a individuare lo smartphone top che può fare per voi prima dell'acquisto, un'analisi delle differenze chiave tra i modelli e una lista dei migliori per ogni sottocategoria.

Andremo a parlare nel dettaglio di ogni modello, inserendolo nel posto in classifica che merita e descrivendolo per tutti gli ambiti più interessanti, con un focus sui punti forti e i punti deboli e l'attuale rapporto qualità-prezzo.

Come scegliere lo smartphone top di gamma migliore: consigli e considerazioni

Vista la classifica, di seguito troverete tutte quelle che, secondo noi, devono essere le caratteristiche da valutare prima di acquistare uno smartphone di questa categoria secondo le vostre esigenze, sia inerenti all'hardware che al software, compresa la durabilità nel tempo e il rapporto qualità prezzo anche in base a sistema operativo e aggiornamenti.

Prestazioni

Gli smartphone top di gamma sono i più performanti grazie a processori e GPU di primo livello, per architettura e potenza, e memorie sempre più veloci. I processori più diffusi per i modelli Android sono quelli di Qualcomm e MediaTek, per la precisione Snapdragon e Dimensity. Buona parte dei telefoni del 2024 che abbiamo incluso nella nostra classifica, infatti, montano uno Snapdragon 8 della serie Gen o Elite oppure i 9000 di Dimensity. Poi ci sono Apple con i suoi Chip Bionic e Google che adotta i Tensor per i suoi Pixel.

La differenza la fanno il processo produttivo, che ormai si riduce sempre a meno nm (es. 3 nm) e il numero di core (che va dai 6 agli 8), il che li rende sempre più efficienti in termini energetici e più capaci a livello di elaborazione ed esecuzione. Vista l'integrazione di IA nei vari sistemi e software, sono presenti anche coprocessori dedicati ad accelerazione hardware e reti neurali (NPU), come, ad esempio, il Neural Engine di Apple.

Le GPU più utilizzate sono le Adreno (750, 830, ecc.), le Mali-G715 MC7 (dei Pixel) e le Immortalis. Apple ovviamente si affida alle Apple GPU a 6-core per la sua serie iPhone 16. Infine, le memorie RAM più usate sono le RAM LPDDR5X e LPDDR5, le prime molto più efficienti in termini energetici.

Display

A prescindere dall'utilizzo che ne fareste, questi smartphone hanno display dalla qualità straordinaria. I pannelli più utilizzati sono ormai di tipo OLED, AMOLED (o Super AMOLED e Dynamic AMOLED), con tecnologia LTPO nella maggior parte dei casi. Sono migliori degli LCD per la resa di tutti i colori, in particolare dei neri, e per la fluidità di immagine, poiché adattano la frequenza a seconda dell'app, delle scene del gioco e dell'azione in game che si sta visualizzando a schermo. Per quanto riguarda la risoluzione, i pannelli di questa fascia di telefoni hanno tutti una quantità di pixel che si avvicina o supera i 2K (quindi, 2.560 x 1.440 pixel).

Le dimensioni in pollici possono variare dai 6.4 ai 6.9, per quelli in formato tradizionale, e le proporzioni dei lati si avvicinano ai 20:9. Discorso un po' diverso è quello dei pieghevoli/foldable come Honor Magic V3, poiché sono dotati di più display: uno interno e uno esterno che si apre fino ad avvicinarsi agli 8 pollici. La luminosità è fondamentale per la visualizzazione in tutte le condizioni e si indica in nits, che in questa fascia raggiungono o superano i 2000.

A livello di software, possono essere compatibili tecnologie e formati che migliorano l'elaborazione e la resa generale delle scene, come l'HDR in tutti i suoi formati, ovvero UltraHDR, HDR10+, Dolby Vision e altri come HEVC e ProXDR o Android Ultra HDR.

Fotocamere

Buona parte di questi smartphone sono progettati per appassionati di fotografia, street photography e content creator, tanto da arrivare a guadagnarsi l'etichetta di "cameraphone". Per la maggior parte presentano almeno tre fotocamere e in alcuni casi anche quattro o cinque (considerando anche quella anteriore).

Tra i sensori delle fotocamere posteriori c'è sempre uno principale con la migliore risoluzione, poi almeno uno grandangolare (wide o ultra-wide), per catturare immagini con un'ampiezza maggiore possibile (conta molto l'apertura del campo visivo o FOV in gradi) e ancora una con teleobiettivo (può essere anche periscopico) per scattare immagini attraverso zoom (di solito a partire x3 fino a oltre x30, detto iperzoom) oppure una macro, per scattare fotogrammi a distanza ravvicinata. Importante è la quantità di megapixel, che per i sensori principali in questa categoria sono ormai almeno 50 (per quello di S24 Ultra si arriva fino a 200). Poi, oltre alle dimensioni dei sensori, la loro apertura focale (f/x.x) è fondamentale perché determina la loro capacità di far entrare la luce giusta per ogni condizione di scatto.

Ci sono poi da valutare la stabilizzazione ottica o digitale, tra le quali la prima è sempre da preferire, la risoluzione e la compatibilità coi formati professionali (come il RAW, utilizzabile con le modalità "pro" di iPhone e Samsung, ad esempio) e il supporto all'HDR e le sue varianti come Dolby Vision e altri. Per videomaker e content creator, conta molto anche la risoluzione e frequenza dei fotogrammi per i video, che generalmente in questa categoria va dai 4K fino agli 8K con almeno 30 fps e fino a 60 fps. Possono spostare gli equilibri nella scelta anche le modalità, le integrazioni delle funzionalità IA (vedi Samsung e Google Pixel o iPhone) e le suite di editing e post-editing dedicate. Pensiamo alla suite Leica di casa Xiaomi (Mastercinema, Leica Authentic Look), le varie modalità regista e di astrofotografia (come nei Galaxy) o le opzioni di fotoritocco tramite IA dei Pixel.

Batteria

In questa categoria gli smartphone devono avere necessariamente batterie capienti per supportare le prestazioni del loro hardware. A livello tecnologico, buona parte dei telefoni ha batterie molto simili e si differenziano più che altro per la capienza in termini di mAh: tra questi top della nostra classifica, ad esempio, tutti permettono un uso quotidiano intenso e si attestano dai 3582 mAh di iPhone 16 Pro ai 5910 mAh di Oppo Find X8 Pro.

Molta differenza la può fare l'ottimizzazione hardware o software implementata dai produttori (ad esempio, Asus con i due moduli di batteria e Honor con i moduli Surge P2 e G1 del Magic V3). Per la ricarica, ci possono essere differenze più nette tra i vari modelli top. Tutti supportano la ricarica sia cablata che wireless e si avvicinano ai 50 Watt, ma non tutti possono vantare ricariche ultrarapide che superano i 100 (Motorola Edge 50 Ultra carica a 125 Watt con supporto P.D. 3.0, consentendogli di essere al massimo in 20 minuti e fino al 50% in appena 5 minuti).

Design e materiali

Di base, gli smartphone attuali dal form factor tradizionale sono molto resistenti e, a parte qualche millimetro di differenza per l'ampiezza dei display, si somigliano tutti (i foldable come Magic V3 con il loro "doppio schermo" fanno categoria a parte).

Per quanto riguarda i materiali, alcuni tra essi hanno scocche fatte addirittura in vero legno trattato (vedi Motorola Edge 50 Ultra) o vetro di resistenza eccezionale, come i Gorilla Glass prodotti da Corning. Tipo di vetro (Gorilla Glass serie V, serie Armor, ecc.) che viene spesso adottato anche per proteggere i display e conferirgli efficienza e visibilità in ogni condizione. La maggior parte dei top della nostra classifica, poi, ha almeno certificazione IP65 oppure quella di livello IP68, le quali li rendono resistenti all'ingresso di polveri e acqua.

In merito al design, a seconda delle dimensioni dei display, possono essere più o meno compatti e ogni produttore adotta dettagli e rifiniture più curate o caratteristiche, come i bordi in titanio degli iPhone e la serie Ultra di Samsung o le scocche con miniLED degli Asus ROG. Da considerare sono anche le dimensioni del bump/set delle fotocamere, che possono essere più o meno vistosi e voluminosi.

Sistema operativo e aggiornamenti

Il sistema operativo è l'anima degli smartphone e oltre ai fattori estetici, ci possono essere alcune differenze e funzionalità esclusive legate soprattutto all'integrazione dell'IA. C'è Apple Intelligence su iOS 18, la quale consente addirittura di impostare un chatbot preferito (come ChatGPT) e la Galaxy IA di Samsung, che include feature di IA per ogni ambito, dalla produttività come in Samsung Notes e Internet Samsung, all'editing nelle fotocamere (in modo simile ai Pixel di Google).

La preferenza del sistema operativo in generale è molto personale e dipende anche dall'uso: chi usa Mac, potrebbe sentirsi a suo agio con un iPhone; per i curiosi di Android o gli affezionati all'OS di Google l'offerta è più ampia, perché ogni produttore propone interfacce utente e app ottimizzate per i loro software. Sui modelli Android della classifica, si parte per tutti almeno dalla versione 14, con alcuni già da Android 15.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, la maggior parte dei produttori cinesi (così come Apple), tendono a garantire dai tre a cinque anni di major update di sistema e tre o quattro anni per le patch di sicurezza. La serie Galaxy di Samsung e i Pixel di Google, invece, ricevono fino a sette anni di aggiornamenti di sistema e più o meno altrettanti di sicurezza.

Rapporto qualità-prezzo

Infine, c'è il rapporto qualità-prezzo, aspetto fondamentale quando si è chiamati a investire cifre così importanti. Ovviamente, molto dipende dalle preferenze e dalle esigenze oltre che dal budget. La scelta può variare anche a seconda del produttore e della sottocategoria: ad esempio, chi è fan degli iPhone, la qualità è assicurata, ma non può aspettarsi di poter spendere molto meno del prezzo di lancio; stesso discorso per la gamma dei ROG Phone di Asus, per i mobile gamer.

Per quanto riguarda gli altri modelli Android, compresi i Galaxy di Samsung, col passare dei mesi dal lancio, lo street price e varie promozioni, si può approfittare di vere e proprie occasioni. In ogni caso, sono tutti telefoni di qualità hardware/software eccezionale, ma la scelta può dipendere anche dall'uso per il quale li si vuole acquistare.