Mario e Donkey Kong si contendono la testa delle classifiche giapponesi a colpi di barili

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha pubblicato le sue classifiche di vendita dei videogiochi e dell'hardware da gioco in giappone, dove viene confermato il dominio di Nintendo Switch lato hardware e software.

La prima posizione della classifica software è contesa tra Super Mario Party Jamboree e Donkey Kong Country Returns HD, che sono distanziati da poco più di mille copie. Segue l'eterno Mario Kart 8 Deluxe, presente per tutta la generazione. La prima novità si trova in quarta posizione: Kingdom Come: Deliverance 2, che ha venduto 6.484 copie in versione PS5. Non male, considerando che non è proprio un gioco in linea con i gusti dei giocatori giapponesi.

Lato hardware si segnala ancora la forza di Nintendo Switch che, nonostante non sia in pienissima forma, in attesa dell'arrivo di Nintendo Switch 2, ha venduto più del triplo di PlayStation 5.