Astro Bot si espande con 5 nuovi livelli aggiuntivi gratis a partire da oggi e l'aggiornamento per PS5 Pro

Team Asobi ha annunciato l'arrivo di cinque nuovi livelli aggiuntivi gratis per Astro Bot oltre all'update con il supporto a PS5 Pro, festeggiando in questo modo il suo secondo anno sul mercato, dopo gli ottimi riconoscimenti ottenuti dalla critica al lancio.

Si parte già da oggi con il primo dei cinque livelli, disponibile in queste ore per tutti i giocatori su PS5: si tratta di un contenuto che era rimasto inedito finora, ma era stato presentato alla finale del torneo PlayStation XP di Londra, in Inghilterra, il 18 gennaio.

Non è stato inoltre specificato quando, ma tra oggi e il prossimo periodo arriverà anche un aggiornamento gratuito con il supporto per PS5 Pro, che dovrebbe comportare alcuni miglioramenti tecnici, in particolare "una migliore risoluzione costante e una velocità di 60 fotogrammi al secondo", in base a quanto riferito.