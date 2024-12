Astro Bot riceve l'aggiornamento natalizio "Winter Wonder" con nuovo livello e bot speciali, in arrivo presto

Continua il supporto per Astro Bot, che in occasione del Natale incombente riceverà molto presto un nuovo aggiornamento a tema natalizio appunto, con l'update "Winter Wonder" caratterizzato da un nuovo livello e bot speciali in arrivo il 13 dicembre.

Come riferito da Asobi Studio, è necessario aver completato il gioco per veder comparire i nuovi contenuti di questo aggiornamento: "Poiché vogliamo che rimanga una piccola sorpresa, non vi diremo troppo, ma dovreste aspettarvi un livello pieno di divertimento con regali scintillanti, una buona dose di campanellini e nuovi bot speciali da aggiungere alla vostra squadra", ha riferito Nicolas Doucet, il director del gioco.

"Questo aggiornamento invernale è stato realizzato pensando a tutti gli utenti, il che significa che si tratta di una festa godibile sia per i bambini che per gli adulti", ha inoltre aggiunto il responsabile del progetto, definendolo un regalo speciale per tutti gli utenti, in grado soprattutto di rilassare più che rappresentare una sfida di alto profilo.