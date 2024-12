The Elder Scrolls IV: Oblivion è stato convertito per Unreal Engine 5.3 e potete scaricarlo gratuitamente

Il tutto ha richiesto un paio di mesi di lavoro, utilizzando tecnologie come Procedural Meshes, Nanite e Ultra Dynamic Sky , che migliorano l'opera sotto vari punti di vista, ad esempio l'illuminazione con un cielo più naturale e dinamico. Bisogna precisare che tutti gli asset grafici - escluso il fogliame - sono quelli originali, quindi non dovete aspettarvi un salto tecnico di due generazioni.

Passione e tecnologia spesso permettono di dare vita a piccole creazioni interessanti, come quella di Greg Coulthard , che ha fatto un port dell'intera mappa di The Elder Scrolls IV: Oblivion in Unreal Engine 5.3 . Con una demo gratuita a disposizione, potete esplorare l'intero gioco con una veste grafico modernizzata.

Il video di The Elder Scrolls IV: Oblivion in UE5

Il creatore afferma anche che il plugin utilizzato per realizzare questo progetto, creato con C++, può funzionare anche con altri giochi che utilizzano lo stesso motore grafico, ovvero Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 e persino Starfield. In linea teorica (in quanto servirebbe comunque un po' di lavoro e bisogna vedere se tutto andrebbe per il verso giusto) sarebbe possibile creare queste specie di port per Unreal Engine 5 anche con tali giochi. Qui sotto potete vedere un video della mappa in UE5.

Bisogna precisare in ogni caso che non si tratta di una remaster completa e del vero e proprio gioco. Questo progetto gratuito - che trovate a questo indirizzo sul canale Discord del creativo - è solo la mappa del gioco: non ci sono personaggi, missioni e altri contenuti ludici. Potete solo camminarci all'interno.

Infine, Coulthard dice che per giocare a 1080p e 60 FPS avete bisogno di una Intel I5 12400 con 64 GB RAM e almeno una NVIDIA RTX 3060.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che una mod di Starfield mira a ricreare The Elder Scrolls IV: Oblivion nello spazio.