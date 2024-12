Assassin's Creed Shadows mostra nel dettaglio le mosse di combattimento, le armi, i tipi di nemici e non solo

Le novità sul combattimento di Assassin's Creed Shadows

Prima di tutto, Assassin's Creed Shadows come sappiamo avrà due protagonisti, entrambi giocabili. Viene spiegato che le meccaniche di combattimento fondamentali sono identiche per i due, ovvero hanno entrambi attacchi leggeri, pesanti, mosse d'attacco caricate e vari modi per evitare gli attacchi. La differenza sarà nel fatto che essendo uno un samurai e l'altra uno shinobi avranno accesso a tipi di armi e abilità che li rendono molto diversi l'uno dall'altro.

Qui sopra potete vedere un video nel quale sono raccolte in un colpo solo tutte le brevi sequenze pubblicate da Ubisoft. Possiamo vedere varie mosse, come quelle già citate, ma anche le schivate, le deviazioni dell'arma (parry, in gergo), il blocco e l'uso di abilità. Le armi a disposizione saranno:

Katana - Naoe

Kusarigama (falce con una catena che termina con una sfera di metallo) - Naoe

Tanto (una sorta di spada corta, per intenderci) + Lama celata - Naoe

Katana lunga - Yasuke

Naginata (arma inastata lunga) - Yasuke

Kanabo (una grossa mazza) - Yasuke

Arco Yumi - Yasuke

Fucile Teppo - Yasuke

Le differenze si legano poi al fatto che Yasuke è fisicamente imponente e può quindi più facilmente bloccare i colpi, mentre Naoe (che è più esile) deve fare affidamento più sul parry. Al contrario, la donna è più agile e può schivare facilmente, mentre Yasuke necessità di un istante per riprendersi da un passo laterale.

Yasuke e Naoe

Notiamo poi che i nemici si approcceranno a Yasuke e Naoe in modo diverso. In breve, saranno più aggressivi contro la donna e avranno più facilmente paura di Yasuke. Parlando sempre dei nemici, viene detto che troveremo dei fuorilegge, dei soldati "ashigaru" (ovvero i classici avversari di altri clan), i ronin (ex-samurai esperti senza padrone), i veri e propri samurai (con armature notevoli e tante abilità di combattimento), i samurai daisho (versioni speciali che si trovano solo nei castelli militari con stili unici) e i Guardiani (un gruppo di samurai con maschera, gli avversari più potenti del gioco).

Se volete leggere tutti i dettagli sulle singole mosse di combattimento dei protagonisti, potete raggiungere il sito ufficiale di Ubisoft.