Turtle Beach Kone 2 Air, la recensione del mouse da gaming per chi ha le mani grandi

Il Turtle Beach Kone 2 Air risponde a un'esigenza precisa : con i suoi 130 x 44,1 x 82,6 millimetri si pone come un mouse da gaming ideale per chi ha le mani grandi ed è alla ricerca di una soluzione senza fili dotata di un'eccellente autonomia, fattore questo che però finisce per incidere sul peso, pari a 110 grammi. Si tratta peraltro del nuovo modello di un prodotto legato all'ormai scomparso marchio Roccat, che Turtle Beach ha acquisito alcuni anni fa. Dotato di tripla connettività, interruttori Titan da cento milioni di click, una risoluzione che raggiunge i 26.000 DPI (con un tasto di selezione accessibile al volo) e una batteria in grado di raggiungere le 350 ore di funzionamento , il Kone 2 Air punta a intercettare un certo tipo di utenza ma arriva nei negozi con un prezzo quasi doppio rispetto al modello wired: 129€. Una cifra adeguata?

C'è anche posto per un originale sistema di illuminazione RGB , che va ad accendere con i suoi LED due "canali" posti sotto ai pulsanti principali e il già citato scroller, con la possibilità di personalizzare le luci in tantissimi modi differenti utilizzando il software gratuito Swarm 2 : lo stesso che vi permetterà di impostare e memorizzare le funzioni dei cinque profili disponibili.

Compatibile con la tecnologia NVIDIA Reflex, il mouse è equipaggiato con ben sette pulsanti oltre allo scroller : i due principali, la tradizionale coppia di tasti extra laterali, un ulteriore e ampio pulsante collocato in corrispondenza del pollice (cosa che purtroppo lo rende fin troppo soggetto alle pressioni involontarie) e il selettore per i DPI, posto sotto la rotella (finalmente!) insieme a un tasto che consente di passare dallo scorrimento "scalettato" a quello fluido (di nuovo: finalmente!).

Anche gli switch dovrebbero essere gli stessi, dei Titan ottici testati per 100 milioni di click , ma le dimensioni e il peso superiori consentono al Kone 2 Air di integrare una batteria sostanzialmente più capiente, che si rivela infatti capace di raggiungere un'autonomia pari a 350 ore in Bluetooth, che scendono tuttavia a 130 utilizzando il protocollo wireless a 2,4 GHz.

In termini di componentistica, il Turtle Beach Kone 2 Air riprende le soluzioni adottate in precedenza dall'azienda californiana, quelle di cui vi abbiamo parlato ad esempio nella recensione del Turtle Beach Burst 2 Air . Ritroviamo dunque il sensore ottico Owl-Eye con la sua risoluzione di 26.000 DPI , un'accelerazione pari a 50 g e una velocità massima di 650 IPS.

Design

Il Turtle Beach Kone 2 Air possiede un design praticamente simmetrico, non fosse per un paio di importanti interventi che coinvolgono il lato sinistro del mouse, differenziandolo dal destro: in primo luogo una rientranza accentuata per un più comodo posizionamento del pollice; in seconda battuta un'ala che termina con il pulsante extra a cui abbiamo già accennato, capace di aggiungere grande stabilità al prodotto.

L'ala laterale del Turtle Beach Kone 2 Air

Le grandi dimensioni del dispositivo si riflettono sugli spazi assegnati a ogni singolo elemento: i tasti principali sono piuttosto ampi e rientrano verso il palmo per lasciare spazio alle due generose strisce LED, mentre il corridoio centrale è immancabilmente occupato dallo scroller e dai due pulsanti che servono rispettivamente per cambiare la modalità di scorrimento della rotella e per modificare al volo i DPI.

I tasti extra laterali sono anch'essi grossi e sporgenti, il che rende fondamentalmente impossibile premerli per errore, ma come detto lo stesso non accade per il pulsante collocato sotto al pollice, che in teoria è deputato all'attivazione della tecnologia Easy-Shift per la duplicazione delle funzioni, ma che vi ritroverete spesso e volentieri a schiacciare inavvertitamente.

Per fortuna il suo ruolo è quello di fungere appunto da shift per accendere funzionalità alternative assegnate agli altri tasti: un sistema interessante e indubbiamente ricco di potenziale, specie se avete la necessità di moltiplicare gli input mentre vi cimentate con i vostri MMO preferiti.

Il dettaglio dei pulsanti principali e dei tasti laterali del Turtle Beach Kone 2 Air

Naturalmente l'illuminazione RGB aggiunge un tocco di colore e di vivacità al design completamente nero del Kone 2 Air, restando peraltro ben visibile durante l'uso del mouse, almeno per quanto concerne il canale sinistro. Sul fondo i progettisti hanno lasciato uno spazio in cui collocare il ricevitore wireless e un selettore per passare dal Bluetooth alla modalità 2,4 GHz, oppure per lo spegnimento.