Turtle Beach Burst 2 Air, la recensione del mouse wireless ultraleggero

Peso estremamente ridotto ma senza ricorrere a un design "bucherellato", tripla connettività (2,4 GHz, Bluetooth e cablata) e una batteria capace di garantire un'autonomia che arriva a ben 120 ore: trovare un mouse da gaming con queste caratteristiche non è affatto semplice, eppure eccoci qui a raccontarvi della nostra esperienza con il Turtle Beach Burst 2 Air. Erede del Burst Pro Air di ROCCAT, azienda che Turtle Beach ha acquisito nel 2019 ma che quest'anno è stata completamente assorbita dalla compagnia californiana, perdendo il marchio, il Burst 2 Air si pone come la perfetta sintesi di esigenze differenti, coniugando in maniera efficace le sessioni di gaming con gli sparatutto più frenetici e un utilizzo da ufficio votato alla precisione e all'ergonomia.

Caratteristiche tecniche del Turtle Beach Burst 2 Air Dicevamo del peso, della connettività e dell'autonomia. Turtle Beach Burst 2 Air appartiene senza dubbio alla categoria dei mouse ultraleggeri, con i suoi appena 47 grammi (decisamente meno degli 81 grammi del primo modello), ma raggiunge tale risultato senza ricorrere a banali espedienti: il design non è traforato e le uniche concessioni in tal senso le ritroviamo sul fondo del dispositivo, lontane da sguardi indiscreti. La cosa sorprendente è che il peso piuma del Burst 2 Air non va ad incidere sulla capacità della batteria, che offre un'autonomia fino a 120 ore in modalità Bluetooth e fino a 40 ore in modalità 2,4 GHz, con la possibilità di effettuare la ricarica tramite l'immancabile cavo USB che troviamo incluso nella confezione, insieme al micro adattatore wireless (trasportabile direttamente in uno slot del mouse, all'occorrenza) e a due set di pannelli adesivi che è possibile applicare sul fondo o sul dorso per migliorare eventualmente scorrimento e grip. I tre aspetti di cui abbiamo appena parlato costituiscono chiaramente i punti di forza di questo prodotto, ma non sono affatto gli unici. Sotto la scocca troviamo infatti una componentistica di livello con switch Titan Optical da 100 milioni di click, un sensore ottico Owl-Eye con una risoluzione che arriva a 26.000 dpi (contro i 19.000 dpi del ROCCAT Burst Pro Air) e una velocità massima di 650 ips, coadiuvati da un polling rate tipico da 1.000 Hz. Lo scroller e i tasti principali del Turtle Beach Burst 2 Air Il Burst 2 Air è privo di illuminazione RGB, ma c'è un'unica spia LED centrale e un layout caratterizzato dalla presenza di un totale di sei pulsanti: due principali, due extra laterali, quello dello scroller e infine un piccolo tasto per la selezione dei dpi collocato appena sopra il raggio d'azione del pollice onde evitare attivazioni involontarie. Sul fondo troviamo inoltre un selettore per passare dallo spegnimento ai due tipi di connettività disponibili. Scheda tecnica Turtle Beach Burst 2 Air Design: simmetrico

simmetrico Switch: Titan Optical da 100 milioni di click

Titan Optical da 100 milioni di click Connettività: wireless 2,4 GHz, Bluetooth, USB cablato

wireless 2,4 GHz, Bluetooth, USB cablato Sensore: Owl-Eye ottico

Owl-Eye ottico Risoluzione: fino a 26.000 DPI

fino a 26.000 DPI Polling rate: 1.000 Hz

1.000 Hz Autonomia: fino a 120 ore

fino a 120 ore Programmabile: sì

sì Illuminazione RGB: no

no Dimensioni: 122 x 67 x 39 millimetri

122 x 67 x 39 millimetri Peso: 47 grammi

47 grammi Prezzo: 109,99€

Design Come avrete notato, nel paragrafo relativo alle caratteristiche tecniche ci è capitato di citare in un paio di occasioni il ROCCAT Burst Pro Air, ovverosia il mouse lanciato circa due anni fa dall'azienda tedesca che Turtle Beach ha ormai assorbito completamente. Ebbene, lo stesso discorso vale a maggior ragione per quanto concerne il design del Burst 2 Air, che parte da quelle stesse linee apportando però, diverse modifiche. I tasti extra laterali e quello per i dpi sul Turtle Beach Burst 2 Air Il disegno esterno sembra identico ed entrambi i dispositivi sono simmetrici, ma il nuovo modello perde l'illuminazione RGB sotto la scocca, che rivelava la "griglia" pensata per la riduzione del peso (che restava tuttavia molto più elevato, come detto 81 grammi contro gli attuali 47). Il Burst 2 Air è anche più basso e il pulsante per la selezione dei dpi è stato collocato sul lato sinistro anziché subito sotto lo scroller. Quest'ultimo è rimasto identico ed è purtroppo dotato di un'unica modalità di scorrimento, non legnosa ma neppure piacevolissima. Le soluzioni di design appaiono comunque più eleganti: i tasti extra laterali sono arrotondati, i pulsanti principali "avvolgono" l'isola su cui si trovano lo scroller e l'unica spia luminosa del mouse, separati dal palmo da una striscia rientrante che sfocia su di un lato. Il design fra classico e moderno del Turtle Beach Burst 2 Air Il design nel suo insieme è dunque un mix fra la tradizione delle linee dritte e la modernità di alcune curve, nasconde bene l'incavo deputato alla porta USB-C per il collegamento via cavo e sul fondo rivela, come accennato in precedenza, un paio di soluzioni pensate per abbassare il peso, con due grosse "finestre" e uno slot in cui è possibile fissare il mini adattatore wireless. Le dimensioni? 122 x 67 x 39 millimetri.

Esperienza d'uso Il Turtle Beach Burst 2 Air è il tipico mouse da sparatutto, ma mai come in questo caso ci troviamo di fronte a un dispositivo che si sposa molto bene con qualsiasi genere di utilizzo, complici l'ottima ergonomia, l'eccellente precisione del puntatore e dei pulsanti (che durante i nostri test non hanno mai restituito click fasulli o reazioni lente, con pre e post travel minimi), nonché le personalizzazioni per il coating e gli skate che è possibile eventualmente applicare. Il Turtle Beach Burst 2 Air impugnato In realtà anche "nudo" il prodotto si tiene molto bene e scivola senza problemi sul mousepad, sebbene il peso estremamente ridotto tenda inevitabilmente a farlo un po' decollare nelle situazioni più concitate e nei rapidissimi cambi di direzione. Il pulsante per la selezione dei dpi collocato lì a sinistra non è facilmente raggiungibile e probabilmente si tratta di una cosa voluta per evitare pressioni involontarie: a nostro avviso va bene così, ma è un elemento da tenere in considerazione. Il fondo del Turtle Beach Burst 2 Air Il software gratuito di Turtle Beach, Swarm 2, ci è sembrato ben organizzato e molto efficiente nelle varie regolazioni, con anche la possibilità di memorizzare cinque profili, rimappare tutti i pulsanti e creare macro per qualsiasi evenienza. Funzionalità che si rivelano ovviamente utili alla prova dei fatti con i vari Call of Duty: Warzone 2.0 e Apex Legends.

Conclusioni Prezzo 109,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Turtle Beach Burst 2 Air è un mouse wireless leggerissimo eppure dotato di un'ottima autonomia, privo di fronzoli ma ricco di sostanza: quella garantita da una componentistica di livello, che si esprime attraverso la grande precisione del sensore e degli switch. Eccellente con gli sparatutto, il dispositivo si presta a qualunque tipo di utilizzo, vanta un prezzo competitivo rispetto agli altri prodotti della stessa categoria e con il suo design a metà tra tradizione e innovazione dovrebbe mettere tutti d'accordo.