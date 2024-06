Sono iniziati i saldi estivi di Steam, pronti a prosciugarvi la carta di credito

Tante offerte

Difficile dare consigli in questa occasione, come nelle precedenti, considerando che ic sono davvero decine di migliaia di giochi in offerta, con sconti spesso anche elevatissimi. Un ottimo punto di partenza per scegliere cosa acquistare è sempre la Lista dei Desideri che, se ben curata, dovrebbe contenere tutti i giochi segnati nel corso degli anni come appetibili, magari tenuti lì proprio per riconsiderarli in un periodo come questo. Insomma, che fate ancora qui? Datevi alle danze, che il vostro backlog vuole essere rinforzato.

Uno dei personaggi di Dragon's Dogma 2

Tra gli sconti ve ne segnaliamo alcuni relativi a giochi usciti nell'ultimo periodo come Dragon's Dogma 2, venduto a 51,99€ invece di 64,99€ (-20%), Horizon Forbidden West: Complete Edition, venduto a 47,99€ invece di 59,99€ (-20%), Palworld, venduto a 21,74€ invece di 28,99€ (-25%), Persona 3 Reload, venduto a 48,99€ invece di 69,99€ (-30%), Alone in the Dark, venduto a 39,59€ invece di 59,99€. Naturalmente si tratta soltanto di una sparuta selezione, quindi prendetela solo come un punto di partenza. Ci sono anche giochi con sconti molto più corposi, come Braid: Anniversary Edition, venduto con il 75% di sconto o Battlefield V, venduto con il 93% di sconto.