Xbox Cloud Gaming arriva su Amazon Fire TV, ma che aspetta Microsoft ad espanderlo ancora?

Anche i più progressisti tra i videogiocatori forse non sono più in grado di mettere la mano sul fuoco sulle meravigliose sorti del cloud gaming, e il futuro in streaming che una volta sembrava scontato assomiglia sempre più a un buco nero pieno di mistero, perché in qualche modo questa forma di fruizione sembra continuare a stentare. La chiusura improvvisa di Google Stadia ha incrementato l'incertezza sul destino del cloud gaming, perché il servizio funzionava alla perfezione, ma alla potenza della piattaforma tecnologica, evidentemente, non ha fatto eco un'altrettanto solida organizzazione, cosa che ha portato alla caduta del maggiore araldo della tecnologia in questione.

La palla a questo punto resta a Microsoft, che sembra aver fatto un altro timido passo in avanti in questi giorni portando Xbox Cloud Gaming sui dispositivi Fire TV, curiosamente proprio di proprietà di uno dei pochi concorrenti diretti in questo ambito, ovvero Amazon, che con il suo servizio Luna sembra voler cercare più spazio in questo periodo. È ancora poco, però: con i mezzi di cui può disporre la casa di Redmond, è sinceramente incomprensibile la lentezza con cui si sta muovendo nel cercare di imporre il cloud gaming in maniera più decisa. La cancellazione del progetto Xbox Keystone potrebbe avere un senso in quanto, come riferito dallo stesso Phil Spencer, è ancora difficile trovare un price point che sia abbastanza basso da convincere il pubblico di massa ma non troppo basso da rendere difficile includere il blocco centrale del dispositivo più un controller, dunque il suo accantonamento può essere comprensibile.