Donkey Kong Country Returns HD si mostra su Nintendo Switch in un nuovo trailer di riepilogo

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Donkey Kong Country Returns HD, la riedizione del gioco di Retro Studios in arrivo su Nintendo Switch, che effettua una panoramica sulle caratteristiche principali di questo platform.

Si tratta di una nuova versione, con grafica rielaborata, del classico uscito originariamente su Wii, una sorta di rimasterizzazione in alta definizione che rimane piuttosto fedele all'originale ma con qualche ammodernamento in ambito tecnico e alcune novità.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un platform in 2D, essenzialmente, pur sfruttando la grafica in 3D. Potrebbe essere definito 2,5D anche se l'impostazione è decisamente tradizionale e vicina al Donkey Kong Country originale.