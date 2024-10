Una mod di Starfield mira a ricreare The Elder Scrolls IV: Oblivion nello spazio

Per adesso sta ultimando una mod che si chiama " Oblivion Alternate Start ", con cui punta a dare la possibilità di iniziare il gioco in modo alternativo, ossia dal dungeon della Città Imperiale di Oblivion. Ronaldmcdonld ha ancora del lavoro da fare per ricreare le sezioni delle fogne che compongono il dungeon, ma pare essere a buon punto. Comunque sia, per ora c'è solo la cella dove si inizia l'avventura.

Un po' di Elder Scrolls

Proprio il modder ha accennato all'esistenza di un team che ha preso nome Starblivion nella descrizione della sua mod, che ha come obiettivo quello di portare un po' di Tamriel nello spazio: "L'avanguardistica e vasta tela cosmica di Starfield ci offre la possibilità di riimmaginare Cyrodiil come mai prima d'ora."

Oblivion in Starfiled

VG247 ha indagato un po', contattando Ronaldmcdonld. Ha appreso che il modder sta lavorando agli aspetti principali della mod, così da permettere ad altri di riprendere il lavoro in futuro, nel caso vogliano continuarlo. Comunque sia, per adesso ha in progetto di concludere la mod "Oblivion Alternate Start", mentre il piano più ampio è ancora in discussione, perché il gruppo sta materialmente provando a capire come procedere per ricostruire Cyrodiil su di una scala così ampia. Del resto, attualmente si parla di quattro persone, quindi non di un team grandissimo.

Cosa li ha motivati? L'amore per Oblivion, semplicemente. Molti modder sono mossi dalla semplice passione: "Bethesda ha iniziato tutto aggiungendo l'Adoring Fan a Starfield, noi della comunità dei modder stiamo semplicemente finendo il lavoro." Ha spiegato, citando l'inclusione di uno dei personaggi più strampalati della serie Elder Scrolls, proveniente proprio da Oblivion, in Starfield.