Starfield: il fan adorante sarà fastidioso come in Oblivion, confermato

In Starfield tornerà nientemeno che il fan adorante, selezionabile come tratto, e sarà fastidioso e petulante come quello di The Elder Scrolls IV: Oblivion, apparendo di tanto in tanto nelle situazioni meno opportune per mostrare il suo amore inquietante per il personaggio del giocatore. Avrà i capelli biondo ossigenati e il tipico sorriso di chi potrebbe tentare di ucciderti da un momento all'altro, pur professando di amarti.

A confermare che il fan adorante sarà fastidioso nello spazio quanto lo era in giro per Tamriel ci ha pensato Craig Sechler, l'attore che lo interpreta, con un video su TikTok, in cui oltretutto si è mostrato con una splendida chioma.

Nel recente gameplay mostrato allo Starfield Showcase possiamo vedere il fan adorante che dice: "Sei davvero tu? Non ci posso credere, sono vicino a te e respiro la tua stessa aria. Non devo lasciare nemmeno una molecola." A quanto pare una delle missioni più difficili del gioco sarà quella di non farsi prendere dalla furia omicida ed eliminarlo. Ci riusciremo? Con Oblivion è stata davvero dura... ma in effetti, nello spazio, chi potrà mai sentirlo urlare?

Per il resto vi ricordiamo che potrete sfogarvi sul fan adorante a partire dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S.