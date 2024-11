Astro Bot prende la prima posizione su Metacritic nel 2024, grazie a un voto arrivato in ritardo

Bisogna precisare che i tre giochi hanno lo stesso voto, 94 su 100, ma Metacritic calcola in modo più preciso la media (anche se non la vediamo) e quindi in caso di pari merito decide comunque chi è primo, secondo o terzo. Astro Bot ora è il primo.

Astro Bot è diventato il gioco col voto più alto su Metacritic del 2024, battendo così Shadow of the Erdtree (l'espansione di Elden Ring) e Methaphor: ReFantazio (il gioco di ruolo degli autori di Persona 5).

La situazione del voto di Astro Bot

Astro Bot ha inoltre 139 recensioni, rispetto alle 70 di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e alle 53 di Metaphor: ReFantazio. La sua posizione è cambiata grazie a una recensione pubblicata con grande ritardo da Game Grin, che il 26 novembre ha dato un 10 su 10 al gioco affermando: "Dall'inizio alla fine, Astro Bot è un platform affascinante e sorprendente, dalla grafica splendida e dal gameplay impeccabile", e dice che merita il voto massimo per i "livelli brillantemente progettati, comandi incredibilmente reattivi e un cast di personaggi assurdamente affascinante".

Ovviamente la situazione potrebbe cambiare di nuovo in caso arrivino altri voti per i tre giochi, ma via via che passa il tempo è sempre meno probabile. Inoltre, questa è più che altro una curiosità, visto che ovviamente non è il voto che determina la qualità. Astro Bot è un grande gioco e, non a caso, è candidato al GOTY dei TGA: vediamo tutte le nomination.