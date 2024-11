Il team di GCC Pokémon Pocket non farà più finta di nulla: se avete un nickname volgare, verrete puniti

Il team di GCC Pokémon Pocket non vuole più che circolino nickname non adeguati e ha deciso di risolvere il tutto, cambiando i nomi che ritiene siano problematici, così come mandando avvertimenti o anche sospensioni degli account . Il tutto è stato confermato dentro l'app, tramite una notifica interna.

GCC Pokémon Pocket è un gioco pensato per farvi aprire delle bustine, trovare delle belle carte colorate, spendere soldi e giocare con gli altri giocatori a una versione rapida e accessibile del GCC di Pokémon. Non è certamente uno spazio per ritrovarsi contro avversari che hanno nomi volgari o in qualsiasi modo inappropriati .

Cosa ha scritto il team di GCC Pokémon Pocket

La comunicazione ufficiale degli autori del gioco mobile recita come segue: "Grazie per aver giocato a GCC Pokémon Pocket. Siamo a conoscenza del fatto che ci sono molti giocatori con nomi che stanno causando fastidio ad altri utenti."

"In conformità con le Condizioni d'uso, cambieremo i nomi dei giocatori degli account in questione e li avvertiremo, sospenderemo i loro account o prenderemo altre misure", si legge nella dichiarazione."Continueremo a impegnarci per fornire un ambiente in cui tutti possano divertirsi in modo sicuro e confortevole. Ci auguriamo che continuiate a divertirvi con GCC Pokémon Pocket".

Sicuramente per The Pokémon Company assicurarsi che i giocatori non lascino l'app a causa di un nickname volgare è una priorità, visto che GCC Pokémon Pocket è un successo strepitoso: ha già fatto fare soldi a palate in tre settimane dal lancio.