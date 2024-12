Pokémon e Aardman collaborano per "avventure inedite" nel mondo di GameFreak: c'è un anno di uscita

Non è stato precisato esattamente che tipo di progetto possiamo aspettarci, ma Aardman è uno studio di animazione noto per il suo stile stop-motion (claymation) utilizzato anche per i film di Wallace e Gromit. Supponiamo che possiamo aspettarci un qualche tipo di prodotto sullo stesso stile, ma dedicato al mondo Pokémon.

Le dichiarazioni delle due compagnie

Taito Okiura, VP Marketing e Media di The Pokémon Company International, ha commentato: "Questa è una partnership da sogno per i Pokémon. Gli Aardman sono maestri nel loro mestiere e noi siamo rimasti sbalorditi dal loro talento e dalla loro creatività. Il lavoro che abbiamo svolto insieme assicura ai nostri fan dei Pokémon di tutto il mondo una vera e propria delizia!".

Wallace e Gromit

Sean Clarke, amministratore delegato di Aardman, ha aggiunto: "È un grande onore lavorare con The Pokémon Company International - ci sentiamo sinceramente privilegiati per essere stati incaricati di portare in vita i loro personaggi e il loro mondo in un modo nuovo. Mettere insieme i Pokémon, il più grande marchio di intrattenimento del mondo, con il nostro amore per l'artigianato, i personaggi e la narrazione comica è incredibilmente eccitante. Aardman e The Pokémon Company International condividono l'enfasi sull'eredità e l'attenzione ai dettagli, oltre a mettere i nostri fan e il pubblico al centro di ciò che facciamo, cosa che sappiamo ci guiderà nel creare insieme storie affascinanti, originali e nuove per il pubblico di tutto il mondo".

Se vi interessano i prodotti animati a tema Pokémon, dovreste dare un'occhiata a Orizzonti Pokémon.