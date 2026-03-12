0

Le nomination dei BAFTA Games Awards 2026: Clair Obscur ne ottiene molte, ma non quanto The Last of Us e GoW

I BAFTA Games Awards 2026 hanno svelato quali sono le nomination: vediamo tutti i giochi che potrebbero vincere uno dei molti premi dell'evento inglese.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/03/2026
Gustave in vestiti francesi con una baguette sulla schiena in Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
I BAFTA hanno svelato le nomination per i BAFTA Games Awards 2026. Possiamo vedere che Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto 12 nomination, diventando così il terzo gioco con più nomination di sempre, dietro a The Last of Us Parte 2 (13) e God of War: Ragnarok (14).

Il gioco di ruolo francese, però, può vantare di essere il gioco di debutto con più nomination di sempre ai BAFTA.

Tutte le nomination dei BAFTA Games Awards 2026

Miglior gioco:

Animazione:

  • BATTLEFIELD 6 Development Team - Battlefield Studios/Electronic Arts
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Hideo Kojima, Masaaki Kawata, Laurie Jezequel - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment
  • DISPATCH Development Team - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • GHOST OF YŌTEI Development Team - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • HADES II Craig Harris, Nikita Taranduke, Jen Zee - Supergiant Games/Supergiant Games
  • HOLLOW KNIGHT: SILKSONG Development Team - Team Cherry/Team Cherry

Traguardi con il comparto artistico:

  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Development Team - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Hideo Kojima, Yoji Shinkawa, Megan Tuckwell - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment
  • DISPATCH Derek Stratton - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • GHOST OF YŌTEI Development Team - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • HOLLOW KNIGHT: SILKSONG Development Team - Team Cherry/Team Cherry
  • SOUTH OF MIDNIGHT Development Team - Compulsion Games/Xbox Game Studios

Traguardi con il comparto sonoro:

  • ARC RAIDERS Bence Pajor, Olof Strömqvist, Simon Svanbäck - Embark Studios/Embark Studios
  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Development Team - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Hideo Kojima, Hiroyuki Nakayama - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment
  • DISPATCH Development Team - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • GHOST OF YŌTEI Development Team - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • INDIANA JONES E L'ANTICO CERCHIO Development Team - MachineGames/Bethesda

Miglior gioco britannico:

  • ATOMFALL Development Team - Rebellion/Rebellion
  • CITIZEN SLEEPER 2: STARWARD VECTOR Gareth Damian Martin, Guillaume Singelin, Amos Roddy - Jump Over the Age/Fellow Traveller
  • MAFIA: TERRA MADRE Development Team - Hangar 13/2K
  • MONUMENT VALLEY 3 Development Team - ustwo games/ustwo games
  • POWERWASH SIMULATOR 2 Development Team - FuturLab/FuturLab
  • TWO POINT MUSEUM Development Team - Two Point Studios/SEGA

Miglior gioco di debutto:

  • BLUE PRINCE Development Team - Dogubomb/Raw Fury
  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Development Team - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • CONSUME ME Jenny Jiao Hsia, AP Thomson - Jenny Jiao Hsia, AP Thomson, Jie En Lee, Violet W-P, Ken & Snyder/ Hexecutable LLC
  • DESPELOTE Development Team - Julián Cordero, Sebastian Valbuena/Panic
  • DISPATCH Nick Herman, Dennis Lenart, Pierre Shorette - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • THE MIDNIGHT WALK Development Team - MoonHood/Fast Travel Games

Miglior gioco in evoluzione:

  • FALLOUT 76 Development Team - Bethesda Game Studios/Bethesda
  • HELLDIVERS 2 Development Team - Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment
  • HITMAN WORLD OF ASSASSINATION Development Team - IO Interactive/IO Interactive
  • NO MAN'S SKY Development Team - Hello Games/Hello Games
  • VAMPIRE SURVIVORS Development Team - poncle/poncle
  • WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 Dmitry Grigorenko, Oliver Hollis-Leick, Anatolii Koruka - Saber Interactive/Focus Entertainment Publishing

Miglior gioco per famiglie:

  • DONKEY KONG BANANZA Development Team - Nintendo EPD/Nintendo
  • IS THIS SEAT TAKEN? Ausiàs Dalmau, Sergi Pérez - Poti Poti/Wholesome Games Presents
  • LEGO PARTY! Development Team - SMG Studio/Fictions
  • MARIO KART WORLD Development Team - Nintendo/Nintendo
  • POWERWASH SIMULATOR 2 Development Team - FuturLab/FuturLab
  • TWO POINT MUSEUM Development Team - Two Point Studios/SEGA
Miglior gioco che va oltre l'intrattenimento:

  • THE ALTERS Development Team - 11 bit studios/11 bit studios
  • AND ROGER Yona, Yasuhiro Nakashima - TearyHand Studio/Kodansha
  • CITIZEN SLEEPER 2: STARWARD VECTOR Gareth Damian Martin, Guillaume Singelin, Amos Roddy - Jump Over the Age/Fellow Traveller
  • CONSUME ME Jenny Jiao Hsia, AP Thomson - Jenny Jiao Hsia, AP Thomson, Jie En Lee, Violet W-P, Ken & Snyder/ Hexecutable LLC
  • DESPELOTE Julian Cordero, Sebastian Valbuena, Gabe Cuzzillo - Julián Cordero, Sebastian Valbuena/Panic
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: HEART OF CHORNOBYL Development Team - GSC Game World/GSC Game World

Miglior Game Design:

  • BALL X PIT Kenny Sun - Kenny Sun &amp; Friends/Devolver Digital
  • BLUE PRINCE Tonda Ros - Dogubomb/Raw Fury
  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Development Team - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • GHOST OF YŌTEI Development Team - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • HADES II Amir Rao, Gavin Simon, Greg Kasavin - Supergiant Games/Supergiant Games
  • SPLIT FICTION Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

Multiplayer:

  • ARC RAIDERS Aleksander Grøndal, Virgil Watkins - Embark Studios/Embark Studios
  • DUNE: AWAKENING Marcos Pereira, Paul Vallet, Hugo Gonçalves - Funcom/Funcom
  • ELDEN RING NIGHTREIGN Development Team - FROMSOFTWARE INC./BANDAI NAMCO
  • LEGO PARTY! Development Team - SMG Studio/Fictions
  • PEAK Development Team - Aggro Crab & Landfall/Aggro Crab &amp; Landfall
  • SPLIT FICTION Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

Miglior musica:

  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Lorien Testard, Alice Duport-Percier - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Hideo Kojima, Woodkid, Ludvig Forssell - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment
  • DISPATCH Andrew Arcadi, Skyler Barto - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • GHOST OF YŌTEI Toma Otowa, Peter Scaturro, Keith Leary - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • HOLLOW KNIGHT: SILKSONG Christopher Larkin - Team Cherry/Team Cherry
  • INDIANA JONES E L'ANTICO CERCHIO Gordy Haab, Pete Ward, Christoffer Larsson - MachineGames/Bethesda

Miglior narrativa:

  • THE ALTERS Tomasz Kisilewicz, Katarzyna Tybinka - 11 bit studios/11 bit studios
  • BLUE PRINCE Tonda Ros - Dogubomb/Raw Fury
  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Guillaume Broche, Jennifer Svedberg-Yen - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Hideo Kojima, Kenji Yano, Ray Khalastchi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment
  • INDIANA JONES E L'ANTICO CERCHIO Development Team - MachineGames/Bethesda
  • KINGDOM COME: DELIVERANCE II Development Team - Warhorse Studios/Deep Silver

Miglior nuova proprietà intellettuale:

  • THE ALTERS Development Team - 11 bit studios/11 bit studios
  • ARC RAIDERS Aleksander Grøndal, Stefan Strandberg, Robert Sammelin - Embark Studios/Embark Studios
  • CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Development Team - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • DISPATCH Pierre Shorette, Dennis Lenart, Nick Herman - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • SOUTH OF MIDNIGHT Development Team - Compulsion Games/Xbox Game Studios
  • SPLIT FICTION Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

Miglior performer in un ruolo principale:

  • AARON PAUL as Robert Robertson in Dispatch - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • BEN STARR as Verso in Clair Obscur: Expedition 33 - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • ERIKA ISHII as Atsu in Ghost Of Yōtei - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • JENNIFER ENGLISH as Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • TOM MCKAY as Henry Of Skalitz in Kingdom Come: Deliverance II - Warhorse Studios/Deep Silver
  • TROY BAKER as Indiana Jones in Indiana Jones e l'antico Cerchio -MachineGames/Bethesda

Miglior performer in un ruolo di supporto:

  • ALIX WILTON REGAN as Lea Florence Monad in Lies Of P: Overture - NEOWIZ/NEOWIZ
  • CHARLIE COX as Gustave in Clair Obscur: Expedition 33 - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • JANE PERRY as Lia Cain in Dead Take - Surgent Studios/Pocketpair Publishing
  • JEFFREY WRIGHT as Chase in Dispatch - AdHoc Studio/AdHoc Studio
  • KIRSTY RIDER as Lune in Clair Obscur: Expedition 33 - Sandfall Interactive/Kepler Interactive
  • TROY BAKER as Higgs in Death Stranding 2: On The Beach - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment

Traguardi con il comparto tecnico:

  • ARC RAIDERS Robert Träffe, Martin Singh-Blom - Embark Studios/Embark Studios
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Hideo Kojima, Akio Sakamoto, Neil Johnson - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment
  • DOOM: THE DARK AGES Development Team - id Software/Bethesda
  • GHOST OF YŌTEI Development Team - Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment
  • INDIANA JONES E L'ANTICO CERCHIO Development Team - MachineGames/Bethesda
  • SPLIT FICTION Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts
