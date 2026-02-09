Intel serie 900: trapelate le specifiche dei chipset per Nova Lake S e piattaforme LGA 1954

Secondo la tabella, B960 e Z970 condividono la stessa impostazione di base. Entrambi mostrano un totale di 34 linee PCIe, connessione DMI Gen5 x2, assenza di linee PCIe 5.0 dal chipset e presenza di 14 linee PCIe 4.0 più quattro porte SATA. La differenza principale riguarda l'overclock della CPU, disponibile solo su Z970. Entrambi supportano l'overclock della memoria, scelta che suggerisce una volontà di mantenere una certa flessibilità anche nei prodotti di fascia intermedia, pur senza includere un chipset entry level come H910, che non compare nella tabella diffusa.

Una nuova tabella pubblicata da un noto leaker offre uno sguardo dettagliato sulla futura serie 900 di Intel, collegata al socket LGA 1954 e ai processori desktop Nova Lake S identificati come Core Ultra 400S. La lista comprende cinque chipset: B960, Z970, Z990, Q970 e W980 . Le voci circolate nelle scorse settimane indicavano già l'arrivo dei modelli Z970 e Z990, e questa fuga di informazioni conferma in larga parte quelle anticipazioni. La piattaforma appare pensata per coprire segmenti consumer, business e workstation, mantenendo continuità con la tradizionale suddivisione dell'ecosistema Intel.

La serie di chipset Intel serie 900

La proposta di fascia alta è rappresentata da Z990, che si distingue in modo netto rispetto ai modelli precedenti. La configurazione prevede 48 linee PCIe totali, connessione DMI Gen5 x4, 12 linee PCIe 5.0 dal chipset, 12 linee PCIe 4.0 e otto porte SATA. L'elenco delle funzioni di overclock è più completo, con supporto a IA OC, BCLK OC e memoria OC. Questa combinazione suggerisce che Z990 sarà la scelta privilegiata per configurazioni orientate alle massime prestazioni, soprattutto in abbinamento con GPU e SSD PCIe 5.0.

Il segmento business è coperto dal chipset Q970. La tabella indica 44 linee PCIe totali, DMI Gen5 x4, otto linee PCIe 5.0 dal chipset e supporto alle funzioni di gestione vPro. Non viene menzionata alcuna possibilità di overclock, e questo conferma il posizionamento orientato alla stabilità e alla sicurezza richieste nelle postazioni professionali. Q970 mantiene comunque una dotazione I/O elevata, coerente con configurazioni che richiedono rete stabile, più dispositivi di archiviazione e un ampio numero di periferiche.

Per il settore workstation, Intel avrebbe previsto il chipset W980. La tabella riporta 48 linee PCIe totali con 12 linee PCIe 5.0 dal chipset, oltre al supporto alla memoria ECC, caratteristica assente in tutti gli altri modelli. Il chipset include anche l'overclock della memoria e le funzioni di gestione vPro, creando un profilo tecnico adatto a sistemi che richiedono affidabilità superiore e configurazioni avanzate per elaborazioni professionali.

Tutti i chipset elencati supporterebbero linee PCIe 5.0 provenienti direttamente dalla CPU, dedicate a GPU e unità NVMe di nuova generazione. Solo Z990, Q970 e W980 aggiungono linee PCIe 5.0 dal chipset stesso, ampliando le possibilità di configurazione per soluzioni ad alte prestazioni. La presenza di simmetrie tra B960 e Z970 richiama la suddivisione già vista in generazioni precedenti, con il modello Z che si posiziona come variante più completa grazie al supporto all'overclock della CPU.

Intel non ha confermato nessuno di questi dati e non sono state diffuse informazioni sulla compatibilità con DDR5 nelle varie configurazioni. Anche per questo motivo le specifiche emerse vanno considerate preliminari. La serie 900 resta comunque uno degli argomenti più discussi nelle anticipazioni hardware del 2026, vista la transizione verso un nuovo socket e una generazione di processori che potrebbe segnare un cambio di passo nelle strategie desktop. Intanto un nuovo leak conferma alcune specifiche del chip mobile Zen 6.