Stop ai visori: Apple rinuncia a Vision Pro 2 e Vision Air e punta sugli occhiali smart

Dopo le indiscrezioni di due mesi fa, secondo cui Apple avrebbe rinunciato al Vision Pro e a possibili nuovi modelli, ulteriori informazioni sembrano rafforzare l'ipotesi. A quanto pare, infatti, il nuovo amministratore delegato John Ternus avrebbe approvato una revisione dei piani legati al visore Vision Pro. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, scopriamo le ultime novità.

Apple avrebbe deciso di non sviluppare nuovi visori

Le informazioni sono state riportate dall'analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Ternus avrebbe accantonato i piani per un secondo modello di Vision Pro e per un presunto Vision Air, una variante più leggera del visore pensata per raggiungere un pubblico più ampio. La priorità di Apple sono, ora, i dispositivi indossabili per competere meglio con altri concorrenti. Nello specifico, sappiamo che l'azienda di Cupertino sta sviluppando due modelli di occhiali intelligenti, pensati per competere con i Ray-Ban di Meta.

Basati sull'intelligenza artificiale, questi occhiali dovrebbero supportare l'utente nelle attività di tutti i giorni e fornire assistenza in tempo reale durante gli spostamenti a piedi. Secondo Kuo, l'eventuale eliminazione della linea Vision Pro non sarebbe una scelta sbagliata, bensì potrebbe rivelarsi una decisione sensata. "Penso che la decisione di eliminare la linea Vision Pro sia stata quella giusta, dato che Apple sta concentrando le proprie risorse sugli occhiali intelligenti con un maggiore potenziale di diffusione sul mercato di massa", ha detto.