OpenAI: Bill Peebles e un'altra figura chiave lasciano l'azienda dopo la decisione di interrompere lo sviluppo di Sora

Tuttavia, l'azienda ha scelto di riorientare le proprie priorità, concentrandosi su ambiti ritenuti più strategici , come lo sviluppo di strumenti per la programmazione e soluzioni enterprise.

La decisione di abbandonare Sora rappresenta un punto di svolta importante . Il progetto era nato come una delle iniziative più innovative di OpenAI, capace di esplorare territori creativi e sperimentali nella generazione di contenuti video.

Il momento di trasformazione per OpenAI continua, e le ultime novità segnano un cambiamento significativo nella direzione strategica dell'azienda. Dopo aver deciso di interrompere lo sviluppo di Sora , il progetto di generazione video basato su intelligenza artificiale, arriva anche l'addio di uno dei suoi principali protagonisti: Bill Peebles, leader del team Sora, ha annunciato la sua uscita dalla società .

Il messaggio di Peebles, ormai ex leader di Sora, ad OpenAI

Nel suo messaggio di addio, Peebles ha espresso gratitudine verso figure chiave dell'azienda, tra cui Sam Altman, sottolineando come OpenAI abbia offerto un ambiente di ricerca unico, capace di favorire idee fuori dagli schemi.

Ha anche evidenziato l'importanza di mantenere una certa "entropia" creativa all'interno dei laboratori di ricerca, ritenuta essenziale per l'innovazione a lungo termine.

Ma Peebles non è l'unico a lasciare. Anche Kevin Weil ha annunciato il suo addio. Weil era alla guida di Prism, un progetto pensato come spazio di lavoro per scienziati e ricercatori. Tuttavia, anche questa iniziativa verrà chiusa, con le sue funzionalità destinate a essere integrate in altri strumenti, in particolare nell'app desktop Codex.