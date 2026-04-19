PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di aprile

Ad aprile arrivano su PlayStation Plus Extra e Premium tanti nuovi giochi per PS4 e PS5, anche stavolta frutto di una selezione votata a offrire agli abbonati la maggiore varietà possibile. Si parte infatti con Horizon Zero Dawn Remastered, l'edizione rimasterizzata dell'action RPG sviluppato da Guerrilla Games, seguito dalle corse open world di The Crew Motorfest.
Gli appassionati di calcio potranno godere dello spessore strategico di Football Manager 26, mentre chi cerca l'azione più pura la troverà senz'altro in Warriors: Abyss, un Musou che sposa la tradizionale formula uno-contro-mille per mettere in scena spettacolari combattimenti. E i fan dell'horror? Per loro c'è l'inquietante avventura The Casting of Frank Stone.
Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered rappresenta un'ottima occasione per rivivere o per sperimentare per la prima volta l'avventura di Aloy, una giovane emarginata della tribù Nora che sogna di potersi riscattare e diventare una guerriera dal valore riconosciuto, sullo sfondo di un mondo post-apocalittico dominato dalle Macchine.
La riedizione utilizza le ultime tecnologie a disposizione di Guerrilla Games per migliorare in maniera sensibile i dialoghi, dando vita a interazioni più interessanti e credibili grazie a nuove animazioni e a una regia più dinamica, con il risultato di un racconto che si mantiene più coinvolgente anche lì dove l'originale tendeva a rallentare un po' troppo.
Il lavoro svolto da Nixxes si estende naturalmente anche all'impatto visivo generale, forte di un sistema di illuminazione potenziato, ambienti più ricchi e insediamenti finalmente popolati, che contribuiscono a rendere il mondo di gioco più credibile e immersivo. Lato gameplay l'impianto si mantiene solido, pur sentendo il peso degli anni sul piano della struttura open world e dei combattimenti corpo a corpo.
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Horizon Zero Dawn Remastered, ci troviamo di fronte a un progetto che rilancia l'esperienza originale, rendendola più moderna e godibile. E gli utenti PS4? Per loro l'aggiornamento di aprile mette a disposizione la Complete Edition del gioco.
The Crew Motorfest
Il gioco di guida a base open world di Ubisoft ci porta con The Crew Motorfest sull'isola di O'ahu, all'interno di uno scenario estremamente suggestivo e ricco di scorci capaci di valorizzare le luci e i colori di determinati momenti della giornata. E la struttura del gioco richiama apertamente quella di Forza Horizon 5, com'è facile intuire fin dalle prime battute.
Il concetto del festival motoristico, cuore pulsante dell'esperienza, viene presentato in una maniera familiare, anche se resta il dubbio su quanto questa scelta possa davvero convivere con l'identità storica della serie prodotta dalla casa francese. Se infatti nelle ore iniziali ci si trova ad avere a che fare con una serrata sequenza di playlist varie e frenetiche, le peculiarità di The Crew finiscono in secondo piano.
Il caratteristico passaggio al volo da auto a barche ad aerei perde dunque di centralità, mentre il gioco punta su di un sistema di progressione votato a esibire l'ampiezza del parco veicoli piuttosto che valorizzare specifici modelli. L'offerta si conferma tuttavia molto ricca, specie nelle tipologie di gare con cui è possibile cimentarsi.
Sul piano del gameplay vengono introdotti miglioramenti alla guida, ora più convincente nel trasmettere il peso dei veicoli e nel richiedere una gestione attenta tra accelerazione, frenata e derapata. Funzionalità come il rewind e un level design più permissivo rendono il titolo meno frustrante e più accessibile.
Avete letto la nostra recensione di The Crew Motorfest?
Football Manager 26
Football Manager 26 offre anche con questa edizione un impianto manageriale estremamente solido e dettagliato, supportato anche dal passaggio al motore grafico Unity: un cambiamento che punta a rinnovare l'impatto visivo delle partite, grazie ad animazioni più fluide, illuminazione più credibile e un'interfaccia che è stata completamente riprogettata.
Dall'hub centrale del Portale è possibile gestire tutte le informazioni e accedere ai tanti contenuti di un pacchetto che si rinnova in particolare sul fronte del gameplay: la gestione tattica è stata ampliata con una distinzione netta tra fase di possesso e non possesso, offrendo un livello di controllo ancora più profondo sulle dinamiche di squadra, e così i giocatori assumono un doppio ruolo, adattandosi alle due fasi del gioco e permettendo strategie più sofisticate e realistiche.
Degna di nota l'introduzione del calcio femminile, che amplia sensibilmente il database e arricchisce la prospettiva manageriale senza stravolgere le meccaniche di base. Sul fronte licenze, inoltre, spicca la collaborazione con FIFA, che porta nel gioco competizioni globali come i Mondiali, affiancandosi ai già consolidati e numerosi eventi targati UEFA.
Come abbiamo scritto nella recensione di Football Manager 26, gli sviluppatori hanno migliorato anche il mercato e lo scouting, ora più intuitivi e ricchi di strumenti decisionali, mentre l'intelligenza artificiale mostra piccoli passi avanti, pur con alcune imperfezioni ancora evidenti, che hanno indispettito i giocatori storici.
Warriors: Abyss
Warriors: Abyss ci porta direttamente negli inferi, al comando di un eroe che viene evocato per contrastare l'avanzata di una divinità ribelle che ha preso il controllo dei gironi infernali. La trama si rivela ben presto un mero pretesto per portare sullo schermo l'azione tipica della saga.
Fin dall'inizio, infatti, il gioco mette a disposizione un roster enorme, con oltre cento personaggi selezionabili, ciascuno dotato di statistiche, armi e combo distintive. Una varietà che garantisce longevità e invita a sperimentare approcci sempre diversi, anche grazie a un sistema che segnala quali combattenti risultano più accessibili o temporaneamente potenziati.
Il cuore di Warriors: Abyss è rappresentato da un classico loop roguelite: si combatte, si muore, si accumulano risorse e si potenzia il proprio personaggio attraverso l'impiego delle anime ottenute fino a quel momento: una vera e propria valuta che consente di sbloccare miglioramenti permanenti, alleati e nuove possibilità strategiche.
Proprio il sistema degli alleati rappresenta l'aspetto più interessante: ogni combattente può essere associato a una combo e attivato come attacco speciale, contribuendo anche a costruire sinergie basate su attributi ed epiteti. Ne emerge un impianto piuttosto profondo, capace di spingere il giocatore a sperimentare combinazioni sempre nuove.
Volete saperne di più prima di procedere al download? Ecco la nostra recensione di Warriors: Abyss.
The Casting of Frank Stone
Un interessante esperimento narrativo ambientato nell'universo di Dead by Daylight, The Casting of Frank Stone segna il tentativo di Supermassive Games di portare il proprio stile cinematografico in un contesto differente, abbandonando il multiplayer per proporci un'esperienza interamente single player e dalle premesse molto interessanti.
L'idea alla base è infatti intrigante, con una misteriosa Entità che agisce come una sorta di regista sadico, orchestrando scenari di morte e disperazione per nutrirsi delle emozioni negative delle sue vittime, ed è su questa base che si sviluppa una narrazione in cui vengono alternate due linee temporali: una ambientata nel passato e una nel presente.
La trama racconta di come un gruppo di adolescenti negli anni '80 abbia girato un film horror amatoriale legato a una serie di omicidi realmente accaduti e di come tanti anni dopo una collezionista cerchi di recuperare i frammenti di questa pellicola maledetta, a quanto pare capace di scatenare un moto di violenza incontrollata nelle persone che la guardano.
I riferimenti a The Ring e a Stephen King sono chiari, anche se purtroppo la scrittura non riesce a sostenere l'impalcatura: c'è poca tensione, l'introduzione dei personaggi si prolunga troppo, la parte centrale dell'avventura scorre senza momenti davvero memorabili e, in generale, manca la sensazione di costante pericolo che dovrebbe caratterizzare un titolo del genere.
Gli altri giochi e i classici PlayStation
La lista dei giochi in arrivo ad aprile su PlayStation Plus Extra e Premium viene completata dal folle Squirrel With a Gun e da Monster Train. Il primo ci mette al comando di un roditore che si ritrova appunto a combattere impugnando una pistola, mentre il secondo miscela strategia e deck building con elementi roguelike per lanciarci all'interno di diversi campi di battaglia.
In esclusiva per gli utenti di livello Premium, infine, arriva il classico Wild Arms 4: un grande classico del genere jRPG, pubblicato originariamente su PlayStation 2 e migliorato in questa riedizione grazie a una risoluzione aumentata, a una funzione di salvataggio rapido, a filtri video personalizzati e a una funzione di riavvolgimento.