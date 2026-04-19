PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di aprile

Il catalogo di PlayStation Plus per gli abbonati di livello Extra e Premium si aggiorna ad aprile con l'arrivo di Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest, Warriors: Abyss e diversi altri giochi.

Ad aprile arrivano su PlayStation Plus Extra e Premium tanti nuovi giochi per PS4 e PS5, anche stavolta frutto di una selezione votata a offrire agli abbonati la maggiore varietà possibile. Si parte infatti con Horizon Zero Dawn Remastered, l'edizione rimasterizzata dell'action RPG sviluppato da Guerrilla Games, seguito dalle corse open world di The Crew Motorfest. Gli appassionati di calcio potranno godere dello spessore strategico di Football Manager 26, mentre chi cerca l'azione più pura la troverà senz'altro in Warriors: Abyss, un Musou che sposa la tradizionale formula uno-contro-mille per mettere in scena spettacolari combattimenti. E i fan dell'horror? Per loro c'è l'inquietante avventura The Casting of Frank Stone.

Horizon Zero Dawn Remastered Horizon Zero Dawn Remastered rappresenta un'ottima occasione per rivivere o per sperimentare per la prima volta l'avventura di Aloy, una giovane emarginata della tribù Nora che sogna di potersi riscattare e diventare una guerriera dal valore riconosciuto, sullo sfondo di un mondo post-apocalittico dominato dalle Macchine. La riedizione utilizza le ultime tecnologie a disposizione di Guerrilla Games per migliorare in maniera sensibile i dialoghi, dando vita a interazioni più interessanti e credibili grazie a nuove animazioni e a una regia più dinamica, con il risultato di un racconto che si mantiene più coinvolgente anche lì dove l'originale tendeva a rallentare un po' troppo. Il lavoro svolto da Nixxes si estende naturalmente anche all'impatto visivo generale, forte di un sistema di illuminazione potenziato, ambienti più ricchi e insediamenti finalmente popolati, che contribuiscono a rendere il mondo di gioco più credibile e immersivo. Lato gameplay l'impianto si mantiene solido, pur sentendo il peso degli anni sul piano della struttura open world e dei combattimenti corpo a corpo. Aloy in Horizon Zero Dawn Remastered Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Horizon Zero Dawn Remastered, ci troviamo di fronte a un progetto che rilancia l'esperienza originale, rendendola più moderna e godibile. E gli utenti PS4? Per loro l'aggiornamento di aprile mette a disposizione la Complete Edition del gioco.

The Crew Motorfest Il gioco di guida a base open world di Ubisoft ci porta con The Crew Motorfest sull'isola di O'ahu, all'interno di uno scenario estremamente suggestivo e ricco di scorci capaci di valorizzare le luci e i colori di determinati momenti della giornata. E la struttura del gioco richiama apertamente quella di Forza Horizon 5, com'è facile intuire fin dalle prime battute. Una sequenza di The Crew Motorfest Il concetto del festival motoristico, cuore pulsante dell'esperienza, viene presentato in una maniera familiare, anche se resta il dubbio su quanto questa scelta possa davvero convivere con l'identità storica della serie prodotta dalla casa francese. Se infatti nelle ore iniziali ci si trova ad avere a che fare con una serrata sequenza di playlist varie e frenetiche, le peculiarità di The Crew finiscono in secondo piano. Il caratteristico passaggio al volo da auto a barche ad aerei perde dunque di centralità, mentre il gioco punta su di un sistema di progressione votato a esibire l'ampiezza del parco veicoli piuttosto che valorizzare specifici modelli. L'offerta si conferma tuttavia molto ricca, specie nelle tipologie di gare con cui è possibile cimentarsi. Una fase di volo in The Crew Motorfest Sul piano del gameplay vengono introdotti miglioramenti alla guida, ora più convincente nel trasmettere il peso dei veicoli e nel richiedere una gestione attenta tra accelerazione, frenata e derapata. Funzionalità come il rewind e un level design più permissivo rendono il titolo meno frustrante e più accessibile. Avete letto la nostra recensione di The Crew Motorfest?

Warriors: Abyss Warriors: Abyss ci porta direttamente negli inferi, al comando di un eroe che viene evocato per contrastare l'avanzata di una divinità ribelle che ha preso il controllo dei gironi infernali. La trama si rivela ben presto un mero pretesto per portare sullo schermo l'azione tipica della saga. Una sequenza di combattimento in Warriors: Abyss Fin dall'inizio, infatti, il gioco mette a disposizione un roster enorme, con oltre cento personaggi selezionabili, ciascuno dotato di statistiche, armi e combo distintive. Una varietà che garantisce longevità e invita a sperimentare approcci sempre diversi, anche grazie a un sistema che segnala quali combattenti risultano più accessibili o temporaneamente potenziati. Il cuore di Warriors: Abyss è rappresentato da un classico loop roguelite: si combatte, si muore, si accumulano risorse e si potenzia il proprio personaggio attraverso l'impiego delle anime ottenute fino a quel momento: una vera e propria valuta che consente di sbloccare miglioramenti permanenti, alleati e nuove possibilità strategiche. Un'altra scena di lotta in Warriors: Abyss Proprio il sistema degli alleati rappresenta l'aspetto più interessante: ogni combattente può essere associato a una combo e attivato come attacco speciale, contribuendo anche a costruire sinergie basate su attributi ed epiteti. Ne emerge un impianto piuttosto profondo, capace di spingere il giocatore a sperimentare combinazioni sempre nuove. Volete saperne di più prima di procedere al download? Ecco la nostra recensione di Warriors: Abyss.

The Casting of Frank Stone Un interessante esperimento narrativo ambientato nell'universo di Dead by Daylight, The Casting of Frank Stone segna il tentativo di Supermassive Games di portare il proprio stile cinematografico in un contesto differente, abbandonando il multiplayer per proporci un'esperienza interamente single player e dalle premesse molto interessanti. Una rocambolesca scena di The Casting of Frank Stone L'idea alla base è infatti intrigante, con una misteriosa Entità che agisce come una sorta di regista sadico, orchestrando scenari di morte e disperazione per nutrirsi delle emozioni negative delle sue vittime, ed è su questa base che si sviluppa una narrazione in cui vengono alternate due linee temporali: una ambientata nel passato e una nel presente. La trama racconta di come un gruppo di adolescenti negli anni '80 abbia girato un film horror amatoriale legato a una serie di omicidi realmente accaduti e di come tanti anni dopo una collezionista cerchi di recuperare i frammenti di questa pellicola maledetta, a quanto pare capace di scatenare un moto di violenza incontrollata nelle persone che la guardano. Alcuni dei personaggi di The Casting of Frank Stone I riferimenti a The Ring e a Stephen King sono chiari, anche se purtroppo la scrittura non riesce a sostenere l'impalcatura: c'è poca tensione, l'introduzione dei personaggi si prolunga troppo, la parte centrale dell'avventura scorre senza momenti davvero memorabili e, in generale, manca la sensazione di costante pericolo che dovrebbe caratterizzare un titolo del genere. La recensione di The Casting of Frank Stone.