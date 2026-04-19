Tomodachi Life e Life is Strange nei nuovi voti di Famitsu

Sono arrivati i nuovi voti di Famitsu, relativi all'ultimo numero della rivista giapponese, su cui sono state pubblicate le recensioni di giochi come Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Life is Strange: Reunion.
Ebbene, il nuovo episodio della serie Nintendo ha portato a casa valutazioni positive ma non stellari, nella fattispecie un 9 e tre 8 per un totale di 33/40, e lo stesso identico punteggio lo ha portato a casa Life is Strange: Reunion: anche qui un 9 e tre 8 per un totale di 33/40.
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 8/9/8/8
- Life is Strange: Reunion - 8/9/8/8
- Opus: Prism Peak - 8/8/8/8
- UFO 50 - 8/8/7/8
- Kingdom's Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster - 7/8/7/7
- Decollate Decoration - 7/8/7/6
- 5omeday - 6/7/6/6
Sembra dunque che la redazione nipponica abbia apprezzato entrambi questi ritorni, accogliendoli con ottimi voti. Non si tratta però degli unici titoli che sono stati recensiti sull'ultimo numero di Famitsu.
Gli altri giochi
Capita spesso che fra le recensioni di Famitsu trovino posto produzioni che in occidente non godono di una distribuzione ufficiale, ma in questo caso ci sono dei nomi discretamente noti anche da noi; a cominciare dall'avventura Opus: Prism Peak, che porta a casa quattro 8 per un totale di 32/40.
Abbiamo poi la raccolta UFO 50, di cui abbiamo scritto la recensione lo scorso anno e che compare sulle pagine di Famitsu in netto ritardo, ottenendo un punteggio di 31/40, insieme a uno degli ultimi progetti di Inti Creates, vale a dire Kingdom's Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster, con un punteggio di 29/40.