Tomodachi Life e Life is Strange nei nuovi voti di Famitsu

Sono arrivati i nuovi voti di Famitsu, relativi all'ultimo numero della rivista giapponese, su cui sono state pubblicate le recensioni di giochi come Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Life is Strange: Reunion.

Ebbene, il nuovo episodio della serie Nintendo ha portato a casa valutazioni positive ma non stellari, nella fattispecie un 9 e tre 8 per un totale di 33/40, e lo stesso identico punteggio lo ha portato a casa Life is Strange: Reunion: anche qui un 9 e tre 8 per un totale di 33/40.

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 8/9/8/8

Life is Strange: Reunion - 8/9/8/8

Opus: Prism Peak - 8/8/8/8

UFO 50 - 8/8/7/8

Kingdom's Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster - 7/8/7/7

Decollate Decoration - 7/8/7/6

5omeday - 6/7/6/6

Sembra dunque che la redazione nipponica abbia apprezzato entrambi questi ritorni, accogliendoli con ottimi voti. Non si tratta però degli unici titoli che sono stati recensiti sull'ultimo numero di Famitsu.