Tomodachi Life: Vita da Sogno riceve voti positivi dalla stampa internazionale

Il quadro generale è positivo: la maggior parte delle testate ha assegnato valutazioni favorevoli, con poche eccezioni sia in senso negativo sia in senso entusiastico. Al momento, il gioco può vantare una media di 77 su Metacritic , indice di un titolo apprezzato ma con qualche aspetto che non ha convinto tutti.

I voti della stampa internazionale

Prima di passare in rassegna i giudizi della critica estera, vi ricordiamo che potete leggere anche la nostra recensione di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno sulle pagine di Multiplayer.it.

Multiplayer.it - 80

Digitally Downloaded - 100

XGN - 90

Indigo Geek - 85

Player 2 - 83

Games.ch - 80

GamesRadar+ - 80

Dexerto - 80

Console Creatures - 80

My Nintendo News - 80

Screen Rant - 80

CGMagazine - 80

Vooks - 80

GIGA - 78

Stevivor - 75

Gamereactor UK - 70

IGN - 70

Game Informer - 70

Giant Bomb - 70

Nella nostra recensione, a cura di Fabio di Felice, affermiamo:

"Tomodachi Life: Una vita da sogno è un videogioco il cui successo dipende quasi esclusivamente dalla fantasia che siete disposti a investire. È un simulatore di vita che si rifà alle regole della commedia dell'assurdo e che richiede un impegno attivo anche da parte di chi gioca per popolare il suo mondo di personaggi unici, con abitudini strane, gusti e modi di dire. Queste personalità interagiscono tra loro dando vita a una narrativa emergente che sa essere eccezionalmente spassosa. Non c'è alcuna missione da portare a termine, non ci sono obiettivi, e la progressione è rappresentata esclusivamente dalle strutture che apriranno sulla vostra isola e dai tratti sempre più particolari che potete assegnare ai Mii. Se ci mettete dentro molto, allora il videogioco saprà sorprendervi con la sua vena umoristica potente e inaspettata. Tomodachi Life fa ridere di gusto, non si prende mai sul serio e sa stupire con la sua infinita fantasia. Sappiate però che, quando la vostra benzina finisce, la grande macchina delle risate si ferma con voi."

GamesRadar+, che ha assegnato un 80, afferma: "Tomodachi Life: Living the Dream è un seguito all'altezza, e non riesco a smettere di giocarci. È strano, surreale e rappresenta un'ottima evoluzione del celebre social simulator di Nintendo, anche se a tratti può risultare ripetitivo."

La recensione di GameInformer, che invece ha assegnato un 70, recita: "Ognuno vivrà Tomodachi Life in modo diverso, ed è proprio questo a renderlo un esperimento così unico. Tuttavia, se non avete tempo o voglia di immaginare e costruire dinamiche originali tra decine di Mii, l'assenza delle funzioni social di Living the Dream non può più fare da rete di sicurezza come accadeva su 3DS."