0

Super Mario RPG è in offerta su AliExpress: puoi risparmiare con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promo che fa calare il prezzo di Super Mario RPG grazie all'applicazione di un codice sconto dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/04/2026
Super Mario RPG
Super Mario RPG
Super Mario RPG
News Video Immagini

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo di Super Mario RPG per Nintendo Switch: con l'applicazione del coupon MULTI2 è possibile risparmiare ulteriori 2€ sul gioco il cui costo scende a 25,00€. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link.

Super Mario RPG è il remake del classico RPG uscito originariamente su Super Nintendo, annunciato per Nintendo Switch nel giugno 2023 e pubblicato il 17 novembre dello stesso anno. Il progetto è stato sviluppato da ArtePiazza, studio noto per il suo lavoro su diversi capitoli della serie Dragon Quest di Square Enix.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il remake propone una veste grafica completamente tridimensionale. È stata migliorata anche la localizzazione, con supporto a più lingue e traduzioni aggiornate per quelle già presenti. Inoltre, il gioco offre la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione riarrangiata dalla compositrice Yoko Shimomura.

Supermariorpg Scrn 19

Il sistema di combattimento è stato arricchito con nuove meccaniche. Eseguendo comandi d'azione perfetti, è possibile colpire tutti i nemici contemporaneamente, rendendo le battaglie più dinamiche e strategiche. Inoltre, sono state introdotte le "mosse triple", attacchi speciali di squadra che si attivano riempiendo un apposito indicatore tramite azioni riuscite.

Tra le altre aggiunte troviamo una modalità di difficoltà più accessibile e la possibilità di affrontare nuovamente i boss dopo aver completato la storia principale. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Super Mario RPG è in offerta su AliExpress: puoi risparmiare con il codice sconto dedicato