Super Mario RPG è in offerta su AliExpress: puoi risparmiare con il codice sconto dedicato

Super Mario RPG è il remake del classico RPG uscito originariamente su Super Nintendo, annunciato per Nintendo Switch nel giugno 2023 e pubblicato il 17 novembre dello stesso anno. Il progetto è stato sviluppato da ArtePiazza, studio noto per il suo lavoro su diversi capitoli della serie Dragon Quest di Square Enix .

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Ulteriori dettagli sul gioco

Il remake propone una veste grafica completamente tridimensionale. È stata migliorata anche la localizzazione, con supporto a più lingue e traduzioni aggiornate per quelle già presenti. Inoltre, il gioco offre la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione riarrangiata dalla compositrice Yoko Shimomura.

Il sistema di combattimento è stato arricchito con nuove meccaniche. Eseguendo comandi d'azione perfetti, è possibile colpire tutti i nemici contemporaneamente, rendendo le battaglie più dinamiche e strategiche. Inoltre, sono state introdotte le "mosse triple", attacchi speciali di squadra che si attivano riempiendo un apposito indicatore tramite azioni riuscite.

Tra le altre aggiunte troviamo una modalità di difficoltà più accessibile e la possibilità di affrontare nuovamente i boss dopo aver completato la storia principale. Qui la nostra recensione.