Volete il “Liquid Glass” su WhatsApp? La nuova interfaccia sta arrivando gradualmente su tutti i dispositivi iOS

In precedenza vi avevamo già anticipato che alcuni utenti stavano iniziando a ricevere la nuova interfaccia di WhatsApp, ispirata al design "Liquid Glass" di Apple. In un primo momento si trattava ancora di una fase di test, ma ora WhatsApp sta ampliando progressivamente la disponibilità del tema a un numero sempre maggiore di utenti. Si tratta quindi di un rollout graduale, attualmente riservato ai dispositivi iOS, pensato per garantire una migliore integrazione con la nuova interfaccia del sistema.

Chat e giochi di trasparenze Se apprezzate già il design Liquid Glass con i suoi giochi di trasparenze, non faticherete ad accogliere positivamente la nuova interfaccia su WhatsApp. Questa novità dovrebbe essere compatibile con la versione iOS 26.14.76, ma la distribuzione è graduale: potrebbero servire ancora alcune settimane prima che sia disponibile per tutti gli utenti. Come anticipato, la novità è stata inizialmente sottoposta a una fase di beta testing, seguita da una distribuzione limitata. L'aggiornamento attuale riguarda sia WhatsApp Messenger che WhatsApp Business. Liquid Glass su WhatsApp L'interfaccia si basa su elementi traslucidi ed effetti visivi ispirati al vetro, con piccoli riflessi che però non sono stati apprezzati da tutti, dato che alcuni utenti preferiscono soluzioni più opache e neutre per migliorare la leggibilità. Ad attirare maggiormente l'attenzione è la barra delle schede, che ora offre maggiore profondità e presenta un design semitrasparente. A cambiare sono anche i pulsanti, con giochi di trasparenze e riflessi, nonché animazioni fluide quando vengono premuti. Lo stesso vale per il menu contestuale che compare quando si tiene premuto a lungo un messaggio o una chat: ora presenta un leggero effetto di trasparenza che lascia intravedere il contenuto sottostante.