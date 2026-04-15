Allarme Google Chrome: più di 100 estensioni sono state identificate come malevole, rubati dati sensibili e account

Il Chrome Web Store, considerato solitamente un ambiente protetto, è attualmente al centro di una grave crisi di sicurezza. Secondo i ricercatori della società Socket, oltre 100 estensioni ufficiali farebbero parte di una vasta campagna russa di Malware-as-a-Service (MaaS).

Queste estensioni, pubblicate sotto diverse identità, spaziano dai client per Telegram ai giochi (slot e Keno), fino a tool di traduzione e "miglioratori" per YouTube e TikTok. Il cuore tecnologico dell'attacco risiede in un'infrastruttura di comando e controllo (C2) ospitata su server VPS, che gestisce il dirottamento delle sessioni e la monetizzazione pubblicitaria.